Un accident entre un cotxe i una furgoneta talla la C-16 en sentit sud a Berga
A causa de la interrupció de la circulació, el Servei Català de Trànsit desvia els vehicles que circulen cap a Manresa per una altra via
Un accident entre una furgoneta i un cotxe talla aquest dilluns a primera hora de la tarda la circulació a la C-16en sentit sud a Berga. Els serveis d'emergències han rebut l'avís pel xoc, per encalç, a les 13.42 h. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), hi hauria ferits, però no de gravetat. Cap dels ocupants dels vehicles ha quedat atrapat. A les 3 de la tarda hi havia cues de més d'un quilòmetre.
A causa de les tasques d'atenció als vehicles sinistrats que han obligat a tallar la C-16, el SCT fa desviaments senyalitzats.
Estem treballant per ampliar la informació.
