Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un accident entre un cotxe i una furgoneta talla la C-16 en sentit sud a Berga

A causa de la interrupció de la circulació, el Servei Català de Trànsit desvia els vehicles que circulen cap a Manresa per una altra via

Vista de la C-16, en el seu pas per Berga

Vista de la C-16, en el seu pas per Berga / GSV

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Berga

Un accident entre una furgoneta i un cotxe talla aquest dilluns a primera hora de la tarda la circulació a la C-16en sentit sud a Berga. Els serveis d'emergències han rebut l'avís pel xoc, per encalç, a les 13.42 h. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), hi hauria ferits, però no de gravetat. Cap dels ocupants dels vehicles ha quedat atrapat. A les 3 de la tarda hi havia cues de més d'un quilòmetre.

A causa de les tasques d'atenció als vehicles sinistrats que han obligat a tallar la C-16, el SCT fa desviaments senyalitzats.

Estem treballant per ampliar la informació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
  2. Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
  3. «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
  4. «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
  5. Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
  6. Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
  7. Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
  8. Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya

Un accident entre un cotxe i una furgoneta talla la C-16 en sentit sud a Berga

Un accident entre un cotxe i una furgoneta talla la C-16 en sentit sud a Berga

Marta Marrugat: "El plat cuinat ha passat a ser una solució habitual"

Marta Marrugat: "El plat cuinat ha passat a ser una solució habitual"

L’heroi de Tenerife que va salvar tres turistes de morir ofegats: «Em vaig llançar al mar sense pensar-ho»

L’heroi de Tenerife que va salvar tres turistes de morir ofegats: «Em vaig llançar al mar sense pensar-ho»

YouTube incorpora un temporitzador per posar un límit diari a l''scroll' infinit de shorts

YouTube incorpora un temporitzador per posar un límit diari a l''scroll' infinit de shorts

La campanya PIA&GO omple Moià de solidaritat en favor dels infants i joves en situació de vulnerabilitat econòmica

La campanya PIA&GO omple Moià de solidaritat en favor dels infants i joves en situació de vulnerabilitat econòmica

Ensurt a l'escola Renaixença de Manresa: una explosió a la sala de calderes mobilitza els Bombers

Ensurt a l'escola Renaixença de Manresa: una explosió a la sala de calderes mobilitza els Bombers

El Govern treballa en un nou sistema d’avisos per accidents i inundacions a les carreteres catalanes

El Govern treballa en un nou sistema d’avisos per accidents i inundacions a les carreteres catalanes

La millor estació d’esquí de l'Estat està a Catalunya, segons els World Ski Awards 2025

La millor estació d’esquí de l'Estat està a Catalunya, segons els World Ski Awards 2025
Tracking Pixel Contents