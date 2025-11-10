Berga invertirà 41.000 euros per millorar la seguretat del teatre
L'Ajuntament licita el subministrament i instal·lació d’elements de seguretat de l'equipament cultural
Regió7
L’Ajuntament de Berga invertirà 40.946 euros en la millora de la seguretat del Teatre Municipal, amb la incorporació de nous equips i materials que permetran reforçar la protecció dels artistes i del personal tècnic que hi treballa.
El consistori treu a licitació el contracte per al subministrament i instal·lació dels nous sistemes, amb una durada prevista de quinze dies. El projecte inclou la instal·lació d’un elevador telescòpic unipersonal, amortidors anticaiguda de càrregues per a les barres d’il·luminació, elements de subjecció de seguretat per a les barres de tramoia i cordes per a tirs manuals de quatre tirs. L’actuació també contempla la retirada dels equips actuals, la instal·lació i posada en marxa dels nous elements i la formació sobre el seu funcionament.
Les ofertes es poden presentar fins al 14 de novembre. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte, a través del perfil del contractant, disponible al portal web de l’Ajuntament de Berga.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya