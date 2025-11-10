Berga pavimenta l’entorn de la plaça de la Font del Ros i altres carrers de la ciutat
Les actuacions es fan aquest dilluns i dimarts i comportaran afectacions de trànsit i talls puntuals de la circulació de vehicles
Regió7
L’Ajuntament de Berga realitza aquest dilluns i dimarts obres de pavimentació en diverses zones de la ciutat. D’una banda, s'asfalta l’entorn de la placeta de la Font del Ros per crear una plataforma única i permetre que les voreres, la calçada i la zona central de la plaça quedin al mateix nivell. D’altra banda, es completarà la segona fase de pavimentació iniciada al setembre en més d’una dotzena de carrers. En aquesta ocasió, es faran actuacions puntuals als carrers Lluís Rosal, Mossèn Espelt i Pío Baroja. Els treballs de millora del paviment comportaran afectacions de trànsit i talls puntuals de la circulació de vehicles.
Pavimentació de la placeta de la Font del Ros
La pavimentació de l’entorn de la plaça de la Font del Ros forma part de l’execució de la primera fase de les obres que impliquen la transformació de l’aspecte i l’ús d’aquest punt emblemàtic del barri amb l’objectiu d’aconseguir més espai pels vianants, la pacificació del trànsit i garantir l’accessibilitat dels recorreguts per la plaça.
Aquest dilluns es fa l’asfaltatge de la capa de rodament per tal que la zona central de la plaça quedi al mateix nivell que les voreres i la calçada pels vehicles. Això comporta el tall de trànsit a tot l’àmbit de la plaça superior de la Font del Ros, des de primera hora del matí fins a 2/4 de 7 de la tarda, aproximadament. A més, es poden produir talls puntuals de la circulació a les cruïlles que connecten els carrers Francesc Macià amb Pau Picasso i Francesc Macià amb Prat de la Riba.
Actuacions als carrers Lluís Rosal, Mossèn Espelt i Pío Baroja
Aquest mes de novembre també es faran treballs de pavimentació als carrers Lluís Rosal, Mossèn Espelt i Pío Baroja. Aquests treballs formen part de les actuacions d’arranjament i millora de diversos trams del paviment asfàltic viari de la ciutat que es van fer el passat mes de setembre en una dotzena de carrers i que contemplaven una segona fase. A més, durant el mes d’octubre, s’han fet obres de reparació d’un tram de la xarxa de sanejament del carrer Mossèn Espelt, que ara es completaran amb la pavimentació del carrer. Aquestes actuacions comportaran la prohibició de l’estacionament de vehicles per poder completar les tasques següents:
Carrer Mossèn Espelt i carrer Lluís Rosal: aquest dilluns es porten a terme els treballs de preparació i fresat al carrer Mossèn Espelt i l’enderroc de les peces del paviment al carrer Lluís Rosal. Aquest dimarts, dia 11 de novembre, es farà la pavimentació dels dos carrers.
Carrer Pío Baroja: aquest dilluns dia 10 es pavimenta el tram comprès entre la terrassa del Bar Los Maños i la intersecció amb el carrer Comte Oliba.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya