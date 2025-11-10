La CGT convoca una setmana de vaga a la residència Mont Martí de Puig-reig per reclamar millores laborals
Els treballadors denuncien sous baixos, manca de personal i condicions inadequades per atendre persones amb diversitat funcional. Dijous 13 de novembre faran una manifestació fins a l’Ajuntament
La CGT ha convocat una setmana de vaga a la residència Mont Martí de Puig-reig per reclamar "un sou digne, més personal i el dret a descansar com a mínim dos caps de setmana al mes". Començarà aquest dimarts, 11 de novembre. El sindicat, que té 4 dels 9 representants al comitè d’empresa, denuncia la falta de voluntat negociadora de la direcció de Domus Vi, empresa gestora del centre.
Segons Tània Cabestany, membre del comitè d’empresa i delegada sindical de la CGT, "davant la negativa de l’empresa de tancar-se a negociar per les concentracions que vam fer els dissabtes d’octubre davant de la residència, ara no ens queda cap més opció que la lluita sindical". Cabestany assenyala que la plantilla treballa "sota una gran càrrega de feina" i "amb mancances estructurals", que ja han estat denunciades també per algunes famílies d’usuaris.
La residència Mont Martí té la particularitat de combinar la part geriàtrica (amb un centenar d'usuaris) amb l'atenció a una seixantena persones amb diversitat funcional, algunes amb trastorns de conducta greus. Tot i això, els 158 treballadors del centre estan coberts pel conveni estatal de geriatria, més precari que el de discapacitat. Els empleats que treballen a la unitat de diversitat funcional reclamen aplicar el conveni corresponent al seu àmbit, "que preveu un salari lleugerament superior i millors condicions", remarca Tània Cabestany.
Durant els dies de vaga, es garantiran els serveis mínims equivalents al personal d’un diumenge, segons ha fixat Domus Vi i la Generalitat. Tot i això, Cabestany assegura que "els serveis mínims són abusius" i que molts treballadors voldrien sumar-se a la vaga, però no ho podran fer per garantir l’atenció als residents.
A més de la vaga, que és previst que s'allargui fins al 18 de novembre, el sindicat ha convocat una manifestació aquest dijous 13 de novembre a 2/4 de 12 del matí. Sortirà de la residència Mont Martí (carrer de Casserres) i arribarà fins a l’Ajuntament de Puig-reig. La voluntat, segons Tània Cabestany, "és exposar la problemàtica a l’alcaldessa". Cabestany espera una bona participació de treballadors i també de famílies que donen suport a les mobilitzacions, perquè entenen, diu, "que amb una plantilla tan curta no es poden cobrir bé totes les necessitats".
