L’Ajuntament de Gironella reactiva el servei de suport psicològic arran del cas d’agressió sexual denunciat per una menor
El consistori posa a disposició un servei professional i gratuït per atendre l’impacte emocional dels fets ocorreguts fa tres setmanes
Regió7
L’Ajuntament de Gironella activa novament el servei de suport psicològic per a joves, famílies i ciutadania en general com a conseqüència del cas d’agressió sexual denunciat per una menor del municipi el dissabte 18 d’octubre. Aquest és un servei especialitzat dirigit a persones que presenten alteracions emocionals en relació al cas, amb la finalitat d’acompanyar-les psicològicament, orientar-les per aprendre a gestionar aquesta situació i millorar la salut emocional.
Es tracta d’un servei especialitzat i gratuït part d’un professional de la psicologia que atendrà amb cita prèvia. Les persones interessades poden contactar a través del 692820897 per demanar informació.
La posada en marxa del servei, que ja s’havia aplicat prèviament per atendre processos de dol i els efectes del confinament derivat de la pandèmia de la covid, respon també a la voluntat de reforçar els programes impulsats pel Departament d’Educació de la Generalitat adreçats específicament a l’alumnat i al professorat del centre. D’aquesta manera, amb aquest nou servei municipal, es facilita arribar al conjunt de la ciutadania i donar-hi resposta.
Aquesta acció és un dels compromisos municipals fruit de la taula d’accions entre l’Ajuntament de Gironella i la Generalitat, creada el passat 30 d’octubre.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya