Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Gironella reactiva el servei de suport psicològic arran del cas d’agressió sexual denunciat per una menor

El consistori posa a disposició un servei professional i gratuït per atendre l’impacte emocional dels fets ocorreguts fa tres setmanes

Protesta del 30 d'octubre davant de l'institut de Gironella per condemnar l'agre

Protesta del 30 d'octubre davant de l'institut de Gironella per condemnar l'agre / Arxiu/Oscar Bayona

Regió7

Berga

L’Ajuntament de Gironella activa novament el servei de suport psicològic per a joves, famílies i ciutadania en general com a conseqüència del cas d’agressió sexual denunciat per una menor del municipi el dissabte 18 d’octubre. Aquest és un servei especialitzat dirigit a persones que presenten alteracions emocionals en relació al cas, amb la finalitat d’acompanyar-les psicològicament, orientar-les per aprendre a gestionar aquesta situació i millorar la salut emocional.

Es tracta d’un servei especialitzat i gratuït part d’un professional de la psicologia que atendrà amb cita prèvia. Les persones interessades poden contactar a través del 692820897 per demanar informació.

La posada en marxa del servei, que ja s’havia aplicat prèviament per atendre processos de dol i els efectes del confinament derivat de la pandèmia de la covid, respon també a la voluntat de reforçar els programes impulsats pel Departament d’Educació de la Generalitat adreçats específicament a l’alumnat i al professorat del centre. D’aquesta manera, amb aquest nou servei municipal, es facilita arribar al conjunt de la ciutadania i donar-hi resposta.

Aquesta acció és un dels compromisos municipals fruit de la taula d’accions entre l’Ajuntament de Gironella i la Generalitat, creada el passat 30 d’octubre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
  2. Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
  3. «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
  4. «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
  5. Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
  6. Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
  7. Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
  8. Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya

«Em va violar més de trenta vegades…»: així va revelar una nena d’11 anys com el seu aviastre les agredia a ella i a les seves germanes

«Em va violar més de trenta vegades…»: així va revelar una nena d’11 anys com el seu aviastre les agredia a ella i a les seves germanes

Súria clou la Fira Medieval d’Oficis amb un emotiu homenatge als antiquaris del carrer Sant Cristòfol

Súria clou la Fira Medieval d’Oficis amb un emotiu homenatge als antiquaris del carrer Sant Cristòfol

Súria clou la Fira Medieval d’Oficis amb un emotiu homenatge als antiquaris del carrer Sant Cristòfol

Súria clou la Fira Medieval d’Oficis amb un emotiu homenatge als antiquaris del carrer Sant Cristòfol

Dos detinguts a Igualada per dur 6 kg de marihuana i 9.340 euros en metàl·lic ocults a la guantera i el maleter

Dos detinguts a Igualada per dur 6 kg de marihuana i 9.340 euros en metàl·lic ocults a la guantera i el maleter

L’Ajuntament de Gironella reactiva el servei de suport psicològic arran del cas d’agressió sexual denunciat per una menor

L’Ajuntament de Gironella reactiva el servei de suport psicològic arran del cas d’agressió sexual denunciat per una menor

ERC posposa fins al 2026 el debat al Congrés de la llei perquè Catalunya recapti el seu IRPF

ERC posposa fins al 2026 el debat al Congrés de la llei perquè Catalunya recapti el seu IRPF

Els pneumòlegs recomanen vacunar del virus sincicial adults amb malalties respiratòries cròniques

Els pneumòlegs recomanen vacunar del virus sincicial adults amb malalties respiratòries cròniques

Aigües de Manresa vol convertir el Bages en un refugi per a les papallones

Aigües de Manresa vol convertir el Bages en un refugi per a les papallones
Tracking Pixel Contents