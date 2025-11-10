La Llambordada premiarà dissabte a Gironella els millors del ciclisme berguedà
La gala reconeixerà un total de 9 categories, ja que incorpora un nou premi dedicat a l’afició amb més esperit esportiu
Regió7
El ciclisme del Berguedà tornarà a viure aquest dissabte 15 de novembre una de les seves nits més especials. L’Espai el Blat de Gironella acollirà la segona edició de la Llambordada, la gala de lliurament dels Premis Llamborda del Ciclisme Berguedà, que reconeixen l’esforç, la trajectòria i els valors de persones, entitats i projectes vinculats al món de la bicicleta a la comarca.
L’acte obrirà portes a 2/4 de 9 del vespre amb un pica-pica amb productes de proximitat elaborats en col·laboració amb Els Casals i les postres de Sherbet, que amagaran més de 100 regals i sorpreses per als assistents.
Segons Oriol Rego, membre de l’organització de la Portal Attack, la Llambordada "es consolida amb aquesta segona edició com una jornada festiva per donar cloenda a la temporada ciclista i fer reconeixement a diferents entitats, persones i esportistes de la comarca".
A les 10 de la nit començarà el lliurament dels premis, conduït pel periodista Marc Canturri. Els guardons seran decidits per un jurat format per quatre figures vinculades al món del ciclisme: Pau Bartoló, atleta berguedà; David Gómez, membre de la Federació Catalana de Ciclisme; Sandra Subirana, empresària del sector; i Oriol Rego, de la Portal Attack.
Una nova categoria amb vot popular
Com a novetat d’aquest any, s’incorpora el Premi Llamborda a l’afició amb més esperit esportiu, que busca potenciar la participació del públic. El guanyador s’escollirà a través de l’app de la Portal Attack, amb les votacions ja obertes fins al mateix dissabte.
Les categories dels Premis Llamborda 2025
Els altres guardons els decidirà el jurat, que valorarà tant els resultats esportius com la capacitat de fer créixer el ciclisme al Berguedà. Les categories són:
- Premi Llamborda als Valors d’un Club, per reconèixer la tasca formadora i educativa de les entitats.
- Premi Llamborda al Projecte Ciclista amb més èxit, per destacar iniciatives comarcals amb valors i estima pel ciclisme.
- Premi Llamborda a la Llarga Trajectòria, per a un referent que ha dedicat la seva vida al ciclisme.
- Premi Llamborda a la Jove Promesa, per a l’esportista amb més projecció.
- Premi Llamborda a la Divulgació Ciclista a les Xarxes Socials, per continguts educatius i amb missatge.
- Premi Llamborda a la Millor Projecció Esportiva, per l’esportista amb més progrés durant la temporada.
- Premi Llamborda a la Millor Ciclista o Equip Femení, que valoren resultats, carisma i rendiment.
- Premi Llamborda al Millor Ciclista o Equip Masculí, que valoren resultats, carisma i rendiment.
Música, festa i entrades disponibles
La nit comptarà amb l’ambient musical d’Eric Suets i Natalia Urbieta, i el PD Pep Vendrell tancarà la vetllada amb una sessió festiva.Les entrades es poden adquirir presencialment a Velo Berga o Bikers Gironella, i també en línia a través del web de l’Ajuntament de Gironella: entradesgironella.cat/es/events/llambordada-2025
