Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos rescats en un sol dia al Pedraforca

Els Bombers van ajudar dues parelles d'excursionistes desorientades, una al migdia i l'altra al vespre

El Pedraforca des de Saldes

El Pedraforca des de Saldes / Arxiu/ACN

Regió7

Saldes

Els Bombers de la Generalitat van rescatar aquest diumenge al vespre dos excursionistes al Pedraforca. El cos va rebre l'avís a les 19:06 hores. Segons expliquen fonts dels Bombers, els excursionistes baixaven pel coll de Verdet (a Saldes) quan se'ls va fer fosc. Els afectats van contactar amb el servei d'emergència perquè tenien fred i estaven espantats.

Dues dotacions dels GRAE es van activar i els van localitzar sans i estalvis a les 21:29 hores. Els van proporcionar roba eixuta i els van acompanyar fins al peu de la muntanya.

Segon rescat del dia a Saldes

Al migdia, els bombers també es van activar per rescatar dues persones després de desorientar-se mentre pujaven al Pedraforca des de Gósol. Els afectats, veïns de Tarragona, van ser localitzats i evacuats en helicòpter en una zona de molt difícil accés.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
  2. Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
  3. «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
  4. «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
  5. Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
  6. Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
  7. Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
  8. Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya

«Em va violar més de trenta vegades…»: així va revelar una nena d’11 anys com el seu aviastre les agredia a ella i a les seves germanes

«Em va violar més de trenta vegades…»: així va revelar una nena d’11 anys com el seu aviastre les agredia a ella i a les seves germanes

Súria clou la Fira Medieval d’Oficis amb un emotiu homenatge als antiquaris del carrer Sant Cristòfol

Súria clou la Fira Medieval d’Oficis amb un emotiu homenatge als antiquaris del carrer Sant Cristòfol

Súria clou la Fira Medieval d’Oficis amb un emotiu homenatge als antiquaris del carrer Sant Cristòfol

Súria clou la Fira Medieval d’Oficis amb un emotiu homenatge als antiquaris del carrer Sant Cristòfol

Dos detinguts a Igualada per dur 6 kg de marihuana i 9.340 euros en metàl·lic ocults a la guantera i el maleter

Dos detinguts a Igualada per dur 6 kg de marihuana i 9.340 euros en metàl·lic ocults a la guantera i el maleter

L’Ajuntament de Gironella reactiva el servei de suport psicològic arran del cas d’agressió sexual denunciat per una menor

L’Ajuntament de Gironella reactiva el servei de suport psicològic arran del cas d’agressió sexual denunciat per una menor

ERC posposa fins al 2026 el debat al Congrés de la llei perquè Catalunya recapti el seu IRPF

ERC posposa fins al 2026 el debat al Congrés de la llei perquè Catalunya recapti el seu IRPF

Els pneumòlegs recomanen vacunar del virus sincicial adults amb malalties respiratòries cròniques

Els pneumòlegs recomanen vacunar del virus sincicial adults amb malalties respiratòries cròniques

Aigües de Manresa vol convertir el Bages en un refugi per a les papallones

Aigües de Manresa vol convertir el Bages en un refugi per a les papallones
Tracking Pixel Contents