Dos rescats en un sol dia al Pedraforca
Els Bombers van ajudar dues parelles d'excursionistes desorientades, una al migdia i l'altra al vespre
Regió7
Els Bombers de la Generalitat van rescatar aquest diumenge al vespre dos excursionistes al Pedraforca. El cos va rebre l'avís a les 19:06 hores. Segons expliquen fonts dels Bombers, els excursionistes baixaven pel coll de Verdet (a Saldes) quan se'ls va fer fosc. Els afectats van contactar amb el servei d'emergència perquè tenien fred i estaven espantats.
Dues dotacions dels GRAE es van activar i els van localitzar sans i estalvis a les 21:29 hores. Els van proporcionar roba eixuta i els van acompanyar fins al peu de la muntanya.
Segon rescat del dia a Saldes
Al migdia, els bombers també es van activar per rescatar dues persones després de desorientar-se mentre pujaven al Pedraforca des de Gósol. Els afectats, veïns de Tarragona, van ser localitzats i evacuats en helicòpter en una zona de molt difícil accés.
