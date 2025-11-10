Santa Maria de Merlès celebrarà la Fira de Sant Martí amb més de 30 parades i activitats diverses
La població berguedana consolida la mostra de tardor amb productes de proximitat, tallers, exposicions i música en directe. La cita serà aquest dissabte dia 15
Regió7
Santa Maria de Merlès acollirà dissabte, 15 de novembre, la segona edició de la Fira de Sant Martí, una cita que arriba amb més parades i més activitats culturals i lúdiques després de la bona acollida de l’any passat.
La jornada començarà a les 8 del matí amb un esmorzar de brasa i servei de bar, que donarà pas, a partir de les 10, a l’obertura de les més de 30 parades d’aliments de proximitat i artesania. Els visitants hi trobaran productes com pa, verdures locals, embotits, formatges, roba d'abric (gorrets, jerseis, mitjons de llana...) i artesanies diverses.
També a les 10 del matí, s’iniciaran diferents activitats, com un taller de caixes niu per a la mainada, una demostració d’escultura en fusta amb motoserra, i dues exposicions al local social: una de peces de vímet i una altra de fotografia titulada Una mirada al passat de Merlès.
A partir de les 11 h, la fira s’omplirà de música i ball amb les actuacions dels Grallers i Bastoners de Sant Bartomeu del Grau, i al migdia hi haurà un vermut popular amenitzat pel grup musical 3a Planta.
La fira l'organitza l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès i la Comissió de Festes, amb el suport de Firalia, la col·laboració de l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona i el suport de la Diputació de Barcelona.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya