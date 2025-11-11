La Farsa obre la convocatòria del Concurs de Garrofes de Berga coincidint amb el 125è aniversari dels Pastorets
L'Agrupació Teatral convoca una nova edició del certamen literari basat en estrofes de caràcter humorístic o crític
Regió7
L’Agrupació Teatral La Farsa, de Berga, obre la convocatòria del 47è Concurs de Garrofes, un certamen literari amb tradició a Berga que enguany arriba amb novetats i coincidint amb la celebració del 125è aniversari dels Pastorets de Berga.
Les garrofes són estrofes de caràcter humorístic o crític que aborden temes d’actualitat local, nacional o internacional, seguint l’estil berguedà. Aquest concurs, impulsat per La Farsa, té com a objectiu fomentar la creativitat i la sàtira popular en llengua catalana. Alguns dels treballs es reciten en les representacions dels Pastorets, que es fan al Teatre Municipal de Berga durant les festes nadalenques.
Participació
Els participants poden presentar obres de fins a 44 quartetes (estrofes de quatre versos) inèdites i en català, amb temàtica lliure però centrada en l’actualitat. El termini per enviar les propostes finalitza el diumenge 14 de desembre i s’han de fer arribar per correu electrònic a lafarsaberga@gmail, indicant un lema i les dades de l’autor o autora (nom, cognom i adreça).
Els premis establerts són de 250 euros per al guanyador, 150 euros per al segon classificat i 50 euros per al tercer, amb la possibilitat d’atorgar accèssits.
Lliurament de premis
Com a novetat d’aquesta edició, el lliurament dels premis es farà el dia de Nadal a la nit, durant l’entreacte de la representació d’Els Pastorets de Berga del 25 de desembre.
Per consultar les bases completes o obtenir més informació sobre la commemoració del 125è aniversari dels Pastorets, es pot visitar el web www.elspastoretsdeberga.cat.
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca
- Un accident entre tres vehicles fa tallar durant dues hores carrils de la C-25, a Manresa