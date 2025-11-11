'Entre fogons i cassoles...' Un receptari multicultural per descobrir sabors del món a Berga
Un projecte comunitari impulsat per l’Ajuntament de Berga promou la diversitat cultural i el català a través de la cuina
Regió7
Entre fogons i cassoles... és el títol del receptari multicultural fet per persones de diferents orígens vinculades a Berga. L’Ajuntament de Berga ha impulsat l’edició d’aquest receptari que inclou una vintena de plats per descobrir ingredients i textures, fent una petita volta per diversos continents mitjançant una selecció de receptes dolces i salades amb infinitat de sabors, fent ús del català com a llengua vehicular de la iniciativa.
La proposta forma part del projecte ‘La Cultura ets tu!’, una iniciativa que pretén garantir els drets culturals, generant vincles, cohesionant la comunitat i promovent la diversitat cultural a través d’iniciatives culturals i artístiques en què les persones en són les protagonistes.
Dijous, presentació
El receptari multicultural es presentarà el dijous 13 de novembre, al Casal Cívic i Comunitari de Berga, a les 19 h. L’acte comptarà amb la participació d’algunes de les persones que han participat en l’elaboració de les receptes. A més, hi haurà un pica-pica i una actuació musical a càrrec de la Berguedana de Folklore Total.
Propostes gastronòmiques
El receptari multicultural inclou 21 plats, entre primers, segons i postres, així com algunes propostes per a celebracions especials. En cadascuna de les receptes es detalla el país d’origen, la dificultat, el temps d’elaboració, el cost aproximat del plat, els ingredients i la preparació pas a pas. A més, cada recepta va acompanyada d’una fotografia i d’una breu introducció sobre la història i curiositats del plat.
Les propostes que inclou el receptari són les següents: temptació veneçolana, attiéké, benachin, creps de salmó, quesillo veneçolà tradicional, pastís de taronja, iuvetsi, coq au vin, msemen, pastís de poma, crema de llenties vermelles, ai khana, pa de pessic de iogurt, esqueixada de bacallà, bolinho caipira, hutspot, cuscús de vedella, arròs amb pollastre, halva, pèsols negres i cuscús de pollastre.
L’Ajuntament de Berga ha editat un miler d’exemplars que es distribuiran gratuïtament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça de Sant Pere, 1), el Casal Cívic i Comunitari de Berga (plaça de Sant Joan, s/n) i la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet (plaça d’Europa, 1).
Elaboració del receptari
Els serveis de català de Berga i del Berguedà del Consorci per a la Normalització Lingüística han treballat en aquest projecte que convida a conèixer la realitat multilingüística, multicultural i multireligiosa del municipi. Les receptes han estat elaborades per alumnes i exalumnes dels cursos de català i per persones que formen part del programa Voluntariat per la Llengua. Totes les receptes han estat redactades en català, tot i no ser la llengua materna de la majoria de les persones que han participat en la creació del receptari.
El Consorci per a la Normalització Lingüística es va encarregar de la recepció i correcció de les receptes. Un cop acabat aquest procés, calia fer les fotografies que acompanyen les explicacions d’aquestes menges. Durant dos matins, els participants en el projecte van dur a l’aula de català una mostra dels seus plats i, després de la foto les van poder degustar. Les fotografies del receptari són fetes per Albert Escànez.
Cohesió i comunitat
El receptari culinari Entre fogons i cassoles... permet cuinar i tastar plats que formen part de la identitat de persones que han arribat a Berga des de diferents llocs del món, però adaptats als ingredients que podem trobar fàcilment a les botigues dels nostres carrers.
