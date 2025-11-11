Més x Gironella reclama una sola zona tarifària de bus al Berguedà
El grup comarcal, liderat per David Font, denuncia que la divisió actual provoca que alguns ciutadans paguin més per anar a un poble proper que a un altre més llunyà. Presentarà una moció al ple del Consell Comarcal per unificar tarifàriament el Berguedà
El grup comarcal Més x Gironella ha presentat una moció que es debatrà al ple d'aquest dimecres al Consell Comarcal del Berguedà per reclamar al Govern de la Generalitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) la unificació de la zona tarifària dins de la comarca. L’objectiu és eliminar les desigualtats pel que fa al preu del bus que pateixen actualment els usuaris del transport públic segons el municipi d’origen i establir el Berguedà com una única zona tarifària.
El juliol de 2025, el Berguedà es va incorporar a la integració tarifària de l’ATM de Barcelona, juntament amb el Solsonès i el Ripollès, superant així un greuge històric respecte a altres comarques i facilitant l’ús d’un sistema unificat de títols de transport. Tot i això, la comarca continua dividida en dues zones tarifàries, la qual cosa provoca confusió i desigualtats entre municipis.
El portaveu de Més x Gironella i alcalde de la vila, David Font, recorda que "no és coherent que dins d’una mateixa comarca hi hagi ciutadans que paguin més pel mateix servei. La unificació tarifària és un pas imprescindible per garantir la cohesió territorial i l’equitat d’oportunitats".
Segons Font, un exemple clar d’aquesta situació és que un ciutadà de Berga paga dues zones per desplaçar-se fins a Gironella (a només 8 km), mentre que n’hi ha prou amb una zona per arribar a Castellar de n’Hug (a gairebé 30 km). Aquesta disparitat també afecta els trajectes cap a altres comarques, com el Bages o Osona, on part del Berguedà paga una zona addicional respecte a la resta.
La moció proposa que el Consell Comarcal insti la Generalitat i l’ATM a unificar tota la comarca en una sola zona tarifària (zona 7), garantir la igualtat d’accés a títols i bonificacions, i corregir el retard històric respecte a altres territoris. A més, es demana accelerar la posada en marxa de millores ja reivindicades pels usuaris, com la major freqüència d’itineraris i el Bus Exprés Berga-Barcelona.
David Font conclou que "cal fer les gestions amb rapidesa perquè aquesta demanda pugui ser aprovada en el proper Consell d’Administració de l’ATM".
