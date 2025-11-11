El PSC presenta una moció al ple del Consell del Berguedà per donar suport a la central reversible de la Baells
El text defensa que el projecte s’emmarca dins les polítiques de transició energètica i generació d’energies renovables, amb un "rigorós respecte pel medi ambient"
El ple del Consell Comarcal del Berguedà d'aquest dimecres té previst debatre i votar una moció que presentarà el PSC per donar suport a la implantació d’una central hidroelèctrica reversible a la Baells. Presentaran la moció les dues conselleres comarcals Lourdes Sánchez i Ariadna Herrada (a l'oposició).
El text recorda que el projecte impulsat per Verbund i Capital Energy suposaria la creació de 500 llocs de treball directes i 1.200 d’indirectes durant el període de construcció, així com 30 llocs de treball permanents un cop la central entri en funcionament. A més, el projecte generaria 12 milions d’euros en impostos de construcció, instal·lacions i obres (ICIO) per als ajuntaments de Cercs, la Nou de Berguedà i Vilada, directament afectats per la infraestructura. Un cop en marxa, la central aportaria 600.000 euros anuals en impostos a aquests municipis i les empreses promotores preveuen destinar 400.000 euros l’any a un fons per impulsar projectes de desenvolupament comarcal.
La moció defensa que la central de la Baells s’emmarca dins les polítiques de transició energètica i generació d’energies renovables, amb un "rigorós respecte pel medi ambient i per la integració en l’entorn natural". El PSC considera que pot ser una oportunitat estratègica per al futur del Berguedà, una comarca que, segons recorda el text, va patir la crisi industrial derivada del tancament de la mineria i del tèxtil. El projecte també podria contribuir, segons el partit, a impulsar la creació d’una subestació elèctrica que faciliti el subministrament a noves empreses que s’instal·lin al polígon comarcal d’Olvan.
El grup socialista considera la central hidroelèctrica reversible de la Baells "una inversió estratègica de futur en un sector clau com és la generació d’energia verda" i proposa que el govern del Consell Comarcal del Berguedà doni suport oficial a la implantació d’aquesta activitat.
