Denunciat a Berga un jove per caçar ocells amb una xarxa japonesa
Els Mossos d’Esquadra van sorprendre l’home mentre manipulava el sistema de captura al llac de Graugés
Regió7
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 24 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la fauna per utilitzar una xarxa japonesa per caçar ocells fringíl·lids al Berguedà.Els fets van tenir lloc el passat 17 d’octubre, quan una patrulla policial va detectar, en una zona propera al llac de Graugés , una xarxa instal·lada enmig d’un camp de gira-sols. En acostar-s’hi, els agents van sorprendre un home manipulant la xarxa i col·locant-la en un altre punt del camp.
Els Mossos van intervenir el material i van denunciar l’individu per aquesta pràctica prohibida. En el mateix lloc, els agents van localitzar tres ocells fringíl·lids morts, víctimes del sistema de captura.
A Catalunya està totalment prohibida la captura i el comerç d’aquests ocells, així com l’ús de mètodes massius i no selectius, com les xarxes japoneses o el vesc. L’ús d’aquests sistemes pot constituir un delicte contra la fauna, tal com estableix el Codi Penal. La denúncia s’ha traslladat al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Berga.
Segons han informat els Mossos, el mateix individu ja havia estat denunciat el passat mes de setembre per diverses infraccions administratives relacionades amb la tinença de xarxes japoneses i ocells fringíl·lids sense les autoritzacions ni anelles corresponents.
