Professionals del CAP de Berga impulsen la prevenció de la diabetis
Aquest divendres, 14 de novembre, a l'ambulatori es donaran consells i es faran controls de salut amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis i del Dia Mundial sense Alcohol
Regió7
El Centre d’Atenció Primària (CAP) Berguedà se suma a la commemoració del Dia Mundial de la Diabetis (14 de novembre) i del Dia Mundial sense Alcohol (15 de novembre) amb diverses activitats adreçades a la ciutadania per promoure hàbits de vida saludables i prevenir malalties associades als estils de vida.
Aquest divendres, a les 11 del matí, a la planta 0 del CAP de Berga, els professionals del centre oferiran una activitat oberta al públic. La dietista-nutricionista i la fisioterapeuta donaran consells personalitzats sobre alimentació i activitat física, mentre que una infermera realitzarà controls de glucèmia capil·lar per ajudar en la detecció precoç de possibles casos de diabetis. A més, durant aquests dies, els usuaris del centre trobaran infografies i tríptics informatius sobre alimentació equilibrada, activitat física i consum responsable d’alcohol.
Amb aquesta iniciativa, l'ambulatori vol fomentar la prevenció i el seguiment actiu de la diabetis mellitus, una de les malalties cròniques més prevalents, i conscienciar sobre la importància d’adoptar hàbits saludables com mantenir una dieta equilibrada, fer exercici de manera regular i reduir el consum de tabac i d’alcohol.
Segons dades del Departament de Salut, prop del 9% de la població catalana de més de 15 anys pateix diabetis, i el nombre és encara més elevat a partir dels 65 anys, amb més de 630.000 persones afectades a Catalunya. Aquesta malaltia metabòlica, caracteritzada per una dificultat de l’organisme per aprofitar la glucosa, pot comportar complicacions si no es controla adequadament. Per això, els professionals de l’atenció primària recorden que la prevenció i el control metabòlic són essencials per mantenir una bona salut a llarg termini.
