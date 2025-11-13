L’Ajuntament de Puig-reig concedeix el títol de Fill Adoptiu a mossèn Josep Solà Casals
És un reconeixement per la seva contribució a la cultura, l’educació, l’associacionisme i el benestar social del poble, així com el compromís amb la preservació i projecció del patrimoni cultural i musical local
Regió7
L'Ajuntament de Puig-reig ha aprovat la concessió del títol de Fill Adoptiu del municipi a mossèn Josep Solà Casals. Aquesta distinció, recollida al Reglament municipal d’honors, és un reconeixement a aquelles persones que, sense haver nascut a la vila, han vinculat la seva vida i obra al municipi d’una manera especial, posant en valor les seves aportacions al conjunt de la societat.
La proposta, que es va aprovar per unanimitat al darrer ple municipal de Puig-reig, és un reconeixement a la destacada contribució de Solà a la vida cultural, educativa i social de Puig-reig des de la seva arribada l’any 1968. El regidor de Cultura, Pol Vila, va llegir la proposta d’acord, relatant la trajectòria de qui ha deixat una "empremta profunda i perdurable" i ha establert un "vincle indissoluble" amb la comunitat.
Pol Vila destaca la importància d’aquest nomenament: "Mossèn Solà és una figura clau per entendre el Puig-reig de les últimes dècades. El seu compromís no es va limitar a la parròquia; va ser un pilar educatiu, un defensor valent de la nostra llengua en moments difícils i l’ànima d’un projecte tan emblemàtic com els Cors Alegres. Aquest títol és un acte de justícia i d’agraïment col·lectiu a una vida dedicada al servei de la nostra comunitat".
Una vida dedicada a Puig-reig
L’acord plenari subratlla diversos mèrits que fan a Josep Solà mereixedor de la distinció, entre els quals destaquen:
• Mestre de català durant el franquisme. Va assumir el repte d’ensenyar català gràcies als coneixements adquirits al seminari , primer de forma amagada a la biblioteca i després a l’Escola Sant Martí i a l’Escola Alfred Mata, en una època de repressió cultural i lingüística.
• Paper destacat a l’Escola Sant Martí. Com a titular del centre des de 1976, va lluitar per mantenir l’escola oberta en moments complexos, com la marxa de les monges o la crisi de natalitat dels anys 90.
• Fundador de la Coral Infantil Cors Alegres. L’any 1970 va crear la coral, de la qual va ser director i ànima durant quaranta anys. L’entitat va esdevenir un punt de trobada per a més de tres generacions de joves i un referent cultural del municipi.
• Finalització de l’Església de Sant Martí. El seu lideratge va ser determinant per culminar les obres de construcció de l’actual església , creant una comissió que va permetre l’acabament definitiu de l’obra l’any 1986.
• Trajectòria com a rector. Durant més de cinc dècades (fins a la seva jubilació el 2017), va exercir com a rector amb un tracte proper i humà , guanyant-se l’estima del poble, que es va mobilitzar massivament l’any 2008 per evitar el seu trasllat.
Acte públic de reconeixement
El plenari va aprovar el nomenament per la seva "destacada contribució a la cultura, l’educació, l’associacionisme i el benestar social del poble de Puig-reig, així com pel seu compromís amb la preservació i projecció del patrimoni cultural i musical local".
Pròximament, l’Ajuntament de Puig-reig donarà a conèixer la data i els detalls de la celebració d’un acte públic d’homenatge en què es formalitzarà el nomenament i es farà entrega a mossèn Josep Solà del diploma i la distinció oficials que acrediten aquest honor.
