Setanta milions (i dos viaductes) per renovar la carretera de Solsona a Berga
El projecte contempla una modificació del traçat per reduir revolts i construir un parell de rotondes
Les obres per millorar la connexió per carretera entre Berga i Solsona s’allargaran un parell d’anys, com ha confirmat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. Així, l’actuació a la C-26 inclourà la construcció de dos viaductes i un parell de rotondes i també la reducció del nombre de revolts, amb l’objectiu d’«agilitzar la circulació en aquesta via, part essencial de l’eix», ha afegit el cap de l’Executiu en una conversa amb Regió7. Quan hagi culminat, el valor aproximat de tot el programa serà de 70 milions d’euros.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ja ha iniciat els treballs per condicionar la carretera B-420 entre Navès i l’Espunyola, amb una inversió de 12,8 milions d’euros. Quan finalitzi el projecte, que té un termini d’execució de 23 mesos, el traçat guanyarà amplada, de manera que la conducció serà més còmoda i segura que en l’actualitat. Un tram de quatre quilòmetres i mig d’extensió que ara ocupa entre cinc i cinc metres i mig d’extrem a extrem passarà a tenir una calçada de nou metres. Malgrat l’orografia accidentada, diversos revolts podran ser suavitzats mitjançant aquesta intervenció.
Des de mitjan setembre i durant quatre mesos hi haurà afectacions de trànsit per les obres. «Els treballs requereixen el tall de la B-420 a Montmajor. Posteriorment, ja es podrà actuar a la C-26, al tram entre l’Espunyola i Navès», ha concretat el president. Territori ha especificat que la proposta inclou «la millora de la seguretat en els encreuaments de la B-420 amb la B-421 i la C-26, respectivament, mitjançant la construcció de rotondes». Els «giratoris», que tindran un diàmetre exterior de 48 metres, contempla substituir «les interseccions en forma de T sense carril central d’espera» utilitzades fins ara. Complementàriament, s’arranjaran les entrades a alguns camins, sobretot a aquells que quedin interceptats pel nou dibuix de la carretera.
Els tècnics han previst mesures d’integració en l’entorn, a més de la senyalització, l’abalisament i les barreres oportunes. La construcció d’un corredor de sis quilòmetres i mig a la C-26 des de Navès fins a Montmajor comportarà un cost de 20 milions. Per al desplegament d’un segment millorat d’onze quilòmetres de l’Espunyola a Avià, amb una variant per al primer municipi, es destinaran 44 milions i mig més. I 4,9 milions serviran per a fer més amples 2,2 quilòmetres entre Avià i Berga, minimitzant l’impacte en l’entorn i atenent els criteris «de tractament urbà». Dues dones han mort durant els nou primers mesos de l’any en accidents a la C-62, l’eix del Lluçanès. «Aquest fet exemplifica la necessitat de millores en seguretat i adequació de la via», ha reconegut Salvador Illa. No en va, aquesta «continua sent una de les carreteres que presenta una sinistralitat rellevant a la zona», ha agregat el número u del Govern, el qual ha admès les «denúncies» freqüents perquè s’hi apliquin canvis. La variant de Sagàs, oberta el juliol per reduir el trànsit al nucli, va ser possible gràcies a «una inversió de prop de nou milions», ha subratllat el líder socialista.
Illa ha recordat igualment que la Generalitat «ha iniciat la tramitació pública del projecte de condicionament del tram de la C-59 des de Moià fins a la connexió amb l’eix Transversal, a Santa Maria d’Oló», després de les obres dutes a terme entre Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, i Moià. Segons ha indicat el president, al projecte, que abastarà una quinzena de quilòmetres, s’afrontarà «la rehabilitació del ferm i l’ampliació de la calçada, la millora d’encreuaments i parades d’autobús i la renovació de barreres de seguretat i senyalització».
