Una trentena de persones es manifesten a Puig-reig per denunciar "condicions precàries" a la residència Mont Martí
Una trentena de persones, entre treballadors i familiars d’usuaris de la residència Mont Martí de Puig-reig, s’han manifestat pel centre del poble per visibilitzar les seves reivindicacions i traslladar-les a l’Ajuntament. La marxa ha sortit de la residència, al carrer de Casserres, i ha acabat davant del consistori, on la delegada sindical de la CGT (sindicat convocant) i membre del comitè d’empresa, Tània Cabestany, ha llegit un manifest per exposar que la situació "precària" amb què treballen. Reclamen "un sou digne, més personal i el dret a descansar com a mínim dos caps de setmana al mes". També demanen un canvi de conveni, tenint en compte la particularitat del centre. La residència Mont Martí combina una unitat geriàtrica, amb prop d’un centenar d’usuaris, i una unitat per a una seixantena de persones amb diversitat funcional, algunes amb trastorns de conducta greus. Els treballadors estan coberts pel conveni estatal de geriatria, considerat més precari que el de discapacitat. En aquest senti, Tània Cabestany, també ha exposat la "falta de voluntat negociadora de l'empresa" (Domus Vi gestiona la residència)
Segons la CGT, sindicat convocant, la voluntat és "exposar la problemàtica a l’alcaldessa”, Eva Serra, amb qui està previst que es reuneixin el proper divendres 21 de novembre, juntament amb representants dels altres sindicats presents al comitè d’empresa, UGT i CCOO.
Durant els dies de vaga, Domus Vi i la Generalitat han establert uns serveis mínims equivalents als d’un diumenge, però la CGT els considera “abusius”, ja que dificulten la participació d’una part important de la plantilla en les mobilitzacions. Tot i això, la protesta ha comptat amb el suport de diverses famílies, que entenen, segons Cabestany, “que amb una plantilla tan curta no es poden cobrir bé totes les necessitats dels residents”.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho