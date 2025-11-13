Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una trentena de persones es manifesten a Puig-reig per denunciar "condicions precàries" a la residència Mont Martí

Manifestació aquest dijous a Puig-reig per reclamar millores laborals a la residència Mont Martí

Manifestació aquest dijous a Puig-reig per reclamar millores laborals a la residència Mont Martí / Anna Costa

Anna Costa

Anna Costa

Puig-reig

Una trentena de persones, entre treballadors i familiars d’usuaris de la residència Mont Martí de Puig-reig, s’han manifestat pel centre del poble per visibilitzar les seves reivindicacions i traslladar-les a l’Ajuntament. La marxa ha sortit de la residència, al carrer de Casserres, i ha acabat davant del consistori, on la delegada sindical de la CGT (sindicat convocant) i membre del comitè d’empresa, Tània Cabestany, ha llegit un manifest per exposar que la situació "precària" amb què treballen. Reclamen "un sou digne, més personal i el dret a descansar com a mínim dos caps de setmana al mes". També demanen un canvi de conveni, tenint en compte la particularitat del centre. La residència Mont Martí combina una unitat geriàtrica, amb prop d’un centenar d’usuaris, i una unitat per a una seixantena de persones amb diversitat funcional, algunes amb trastorns de conducta greus. Els treballadors estan coberts pel conveni estatal de geriatria, considerat més precari que el de discapacitat. En aquest senti, Tània Cabestany, també ha exposat la "falta de voluntat negociadora de l'empresa" (Domus Vi gestiona la residència)

Segons la CGT, sindicat convocant, la voluntat és "exposar la problemàtica a l’alcaldessa”, Eva Serra, amb qui està previst que es reuneixin el proper divendres 21 de novembre, juntament amb representants dels altres sindicats presents al comitè d’empresa, UGT i CCOO.

Durant els dies de vaga, Domus Vi i la Generalitat han establert uns serveis mínims equivalents als d’un diumenge, però la CGT els considera “abusius”, ja que dificulten la participació d’una part important de la plantilla en les mobilitzacions. Tot i això, la protesta ha comptat amb el suport de diverses famílies, que entenen, segons Cabestany, “que amb una plantilla tan curta no es poden cobrir bé totes les necessitats dels residents”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
  2. L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
  3. Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
  4. Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
  5. La Mola es treu 15 tones de sobre
  6. L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
  7. El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
  8. Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho

La defensa del fiscal general demana la seva absolució apel·lant a "una voluntat de no investigar" qui més va poder accedir al correu

La defensa del fiscal general demana la seva absolució apel·lant a "una voluntat de no investigar" qui més va poder accedir al correu

La Seu vol ser més turística

La Seu vol ser més turística

Compte amb els detergents de rentaplats: els pediatres alerten de la seva relació amb la salut intestinal i l’augment d’al·lèrgies en nens

Compte amb els detergents de rentaplats: els pediatres alerten de la seva relació amb la salut intestinal i l’augment d’al·lèrgies en nens

ERC porta al Parlament el debat sobre l'escola Llums del Nord de Puigcerdà

ERC porta al Parlament el debat sobre l'escola Llums del Nord de Puigcerdà

La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: "Tenim coses més importants a fer..."

La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: "Tenim coses més importants a fer..."

Un incendi amb flames de més de dos metres crema un contenidor a Manresa

Un incendi amb flames de més de dos metres crema un contenidor a Manresa

Una trentena de persones es manifesten a Puig-reig per denunciar "condicions precàries" a la residència Mont Martí

Una trentena de persones es manifesten a Puig-reig per denunciar "condicions precàries" a la residència Mont Martí

El contrast de l'antic traçat del Cardener a la Coromina de Cardona

El contrast de l'antic traçat del Cardener a la Coromina de Cardona
Tracking Pixel Contents