Unanimitat al Consell Comarcal per reclamar una sola zona tarifària de transport públic per a tot el Berguedà
El ple aprova amb el suport de tots els grups la moció presentada per Més x Gironella que demana posar fi a la fragmentació en dues zones tarifàries, una divisió que fa que alguns ciutadans paguin més per anar a un poble proper que a un altre més llunyà
El ple del Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat aquest dimecres per unanimitat la moció presentada pel grup Més per Gironella per reclamar a la Generalitat la unificació de la zona tarifària del transport públic dins la comarca. La iniciativa té com a objectiu posar fi a la fragmentació actual, que divideix el Berguedà en dues zones tarifàries i genera desigualtats entre municipis en el preu del bitllet del bus.
La moció insta la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a garantir que tots els municipis del Berguedà formin part d’una única zona tarifària, amb la voluntat d’afavorir la cohesió territorial i la igualtat d’oportunitats. A més, el text demana millores en les freqüències i capacitats del transport públic, així com la participació activa del Consell Comarcal en les taules tècniques amb la Generalitat i l’ATM per defensar els interessos del territori.
El portaveu de Més x Gironella (un dels quatre grups que governa al Consell), David Font, alcalde de Gironella, exposava que "no és coherent que dins d’una mateixa comarca hi hagi ciutadans que paguin més pel mateix servei". Font posava com a exemple que un ciutadà de Berga paga dues zones per desplaçar-se fins a Gironella, a només 8 quilòmetres, mentre que n’hi ha prou amb una zona per arribar a Castellar de n’Hug, a gairebé 30 km.
El Berguedà es va incorporar el juliol de 2025 a la integració tarifària de l’ATM de Barcelona, juntament amb el Solsonès i el Ripollès, fet que va suposar superar un greuge històric respecte a altres comarques. Tot i això, la comarca continua dividida en dues zones tarifàries, una situació que, segons els grups comarcals, genera confusió i desigualtats entre municipis i trajectes.
La moció aprovada proposa instar la Generalitat i l’ATM a unificar tota la comarca en una sola zona tarifària (zona 7), garantir la igualtat d’accés a títols i bonificacions i corregir el retard històric respecte a altres territoris. També es demana accelerar millores ja reivindicades, com l’augment de freqüències i la posada en marxa del Bus Exprés Berga-Barcelona.
Els arguments dels grups polítics
Durant el debat al ple del Consell Comarcal, tots els grups polítics es van mostrar favorables a la proposta. Des de l'equip de govern, el conseller comarcal de Mobilitat, Josep Campos, d'ERC, va coincidir que la divisió actual "no s’entén gaire" i va expressar confiança que la Generalitat i l’ATM actuïn aviat per corregir-ho. Des de Junts, Gemma Subirana va assegurar que "la situació és incomprensible" i va defensar que "la mobilitat no ha de dependre del codi postal". Des de la CUP, Sebastià Prat va destacar la importància que el Berguedà tingui veu pròpia en els espais de decisió tècnica i política de la mobilitat. Pel que fa a l'oposició, Patrocini Canal, de Som Avià, va qualificar la moció de "necessària i encertada". I Lourdes Sánchez, del PSC, també hi va donar suport. Per la seva banda, David Font, de Més per Gironella, va agrair el suport unànime del plenari i la importància de la unitat en temes estratègics de comarca.
