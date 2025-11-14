Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos accidents compliquen l'operació sortida del cap de setmana a la C-16, al Berguedà

Un xoc a Cercs i a Cal Rosal (Olvan) compliquen la circulació aquest divendres a la tarda

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra indica un accident

Núria León

Manresa

Operació sortida del cap de setmana complicada a la principal via del Berguedà, a la C-16, per dos accidents en direcció Nord. Al voltant de les sis de la tarda un xoc per encalç a Cercs al punt quilomètric 17,23 ha obligat a tallar la carretera i ha mobilitzat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. Segons ha pogut saber aquest diari no hi ha hagut ferits.

El segon accident, també per encalç, ha tingut lloc una hora després a l'altura de Cal Rosal (Olvan). La via ha quedat tallada i s'han fet desviaments per la sortida 92. El SEM ha atès una persona desorientada i un altre ocupant ha resultat il·lès. S'ha registrat un quilòmetre de retencions.

