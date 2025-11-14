Firhàbitat 2026 encén motors: obre inscripcions i reafirma Avià com la capital catalana de la bioconstrucció
La pròxima Fira de la Bioconstrucció i l’Eficiència Energètica de Catalunya es farà els dies 24, 25 i 26 d’abril
Regió7
Firhàbitat, la Fira de la Bioconstrucció i l’Eficiència Energètica de Catalunya, ha obert el període d’inscripcions per als expositors que vulguin participar en la seva sisena edició, que se celebrarà els dies 24, 25 i 26 d’abril de 2026 a Avià. L’esdeveniment, organitzat per l’ACEB i l’Ajuntament d’Avià, s’ha consolidat al llarg dels darrers anys com una cita imprescindible per al sector, que troba al Berguedà un espai de debat, formació i oportunitats de negoci.
Com en edicions anteriors, la fira posa en marxa descomptes per incentivar les inscripcions anticipades. Les empreses que formalitzin la participació abans del 21 de desembre d’aquest 2025 gaudiran d’un descompte del 20%, mentre que les que ho facin entre el 22 de desembre i l’1 de febrer de 2026 obtindran un 15% de reducció. El període general d’inscripció es tancarà el 2 de març.
Firhàbitat manté també els preus especials per a les empreses sòcies de l’ACEB i per als membres dels col·legis i gremis professionals que col·laboren amb el certamen —entre els quals hi ha el COAC, CODIC, CATEB, el Gremi de Fusta i Moble, el Gremi d’Instal·ladors i el Gremi de Bioconstrucció—, entitats que aporten contingut i presència activa a la fira.
Segons l’organització, Firhàbitat s’ha convertit en una plataforma estratègica per a les empreses que treballen en els àmbits de la sostenibilitat, l’eficiència energètica, la biologia de l’hàbitat i la construcció saludable. Participar-hi permet guanyar visibilitat en un sector en creixement, establir contactes professionals i reforçar el compromís amb valors mediambientals.
La directora de Firhàbitat, Rosa Prat, explica que l’objectiu és "arribar a empreses i professionals d’arreu del territori, tant als que s’hi incorporen per primera vegada com als que repeteixen". També destaca la importància de la fira per a l'àmbit local: "Busquem un impacte especial a la nostra comarca, el Berguedà, on cada vegada tenim la sort de comptar amb més empreses i professionals especialitzats en aquest sector".
Firhàbitat vol continuar acostant al públic general les possibilitats de la bioconstrucció i donar suport als productors i empreses locals que aposten per aquest model constructiu. La informació detallada sobre el procés d’inscripció es pot consultar al web www.firhabitat.com.
