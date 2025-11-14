Una jornada a Berga reivindica trencar tabús per prevenir el suïcidi
Professionals alerten de l’increment de casos de suïcidis a la Catalunya Central i reivindiquen la detecció precoç, la coordinació territorial i la implicació comunitària
Regió7
Berga ha acollit aquest divendres la segona sessió de les IV Jornades interdisciplinàries de prevenció del suïcidi (la primera es va fer a Manresa), amb la participació de més d’un centenar de professionals del sector sanitari, educatiu, serveis socials, emergències i seguretat. L’objectiu principal de la trobada ha estat posar en relleu la importància de la detecció precoç, la coordinació territorial i la implicació comunitària en la prevenció del suïcidi.
En l’obertura de la jornada, el gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, ha subratllat la necessitat de trencar el silenci i els tabús que encara envolten aquesta problemàtica. "Només si en parlem obertament podrem avançar en la prevenció i en l’acompanyament de les persones que pateixen. Darrere de cada dada hi ha històries de vida i famílies que viuen un dolor immens, i és la nostra responsabilitat col·lectiva mirar-ho de cara i actuar-hi", ha afirmat.
Montse Guitart, coordinadora dels serveis d’atenció comunitària de Fundació Hospitalàries de Martorell al Berguedà, ha insistit que la prevenció del suïcidi no pot recaure en un sol àmbit ni en una sola institució, sinó que necessita la implicació de tota la xarxa de serveis i de la societat: "Prevenir és, sobretot, escoltar, estar a prop i acompanyar sense jutjar. És una responsabilitat compartida entre els centres de salut, les escoles, els serveis socials, els jutjats i la comunitat".
Xifres a l'alça
Durant la jornada s’han presentat dades preocupants: la detecció de persones amb ideació suïcida a la Catalunya Central s’ha multiplicat per tres en 3 anys, passant de 45 casos el 2022 a 142 el 2023 i 119 el 2024, i actualment s’han registrat 84 casos fins a l’agost del 2025. A més, els professionals han alertat també que al 2023, 62 persones va morir per suïcidi al territori, i que el 50% no tenien antecedents psiquiàtrics, fet que evidencia la importància de la detecció comunitària i de la implicació de tota la societat en la prevenció.
061 Salut Respon
El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmat que el 061 Salut Respon és avui el principal punt d’accés en situacions de risc, amb 17.115 consultes per risc de suïcidi ateses el 2024, un 15% més que l’any anterior, i gairebé el 90% resoltes telefònicament amb equips especialitzats.
Factors de risc
La jornada ha abordat també factors de risc com trastorns mentals, consum de substàncies i desesperança, i s’han exposat senyals d’alarma que poden ajudar a identificar persones en situació de risc. Les ponències han inclòs temàtiques com el malestar juvenil, la prevenció en la vellesa, la mirada de gènere i la relació entre suïcidi i consum de substàncies. Finalment, s’ha fet especial èmfasi en la cura dels professionals que treballen directament amb situacions de risc de suïcidi, destacant la necessitat de disposar d’espais d’autocura i suport emocional per afrontar l’estrès i el desgast professional.
El cicle de jornades es tancarà divendres que ve, 21 de novembre, a Vic, amb l’aforament complet. Aquestes jornades, que se celebren cada dos anys, són impulsades per professionals de la salut, emergències, educació, justícia i serveis socials de la Catalunya Central.
