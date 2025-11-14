Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El paisatge urbà de Berga en tons vermells, daurats i ocres

La tardor permet apreciar amb més claredat la diversitat d’espècies plantades a la capital del Berguedà

Colors de tardor a Berga

Colors de tardor a Berga / Ajuntament de Berga

Berga

Berga viu aquests dies una explosió de colors que transforma els carrers i espais verds del municipi. Les tonalitats de l’arbrat han convertit la ciutat en un mosaic natural de vermells intensos, daurats brillants i ocres suaus.

La tardor permet apreciar amb més claredat la gran diversitat d’espècies plantades a la capital del Berguedà. Als itineraris de la serra de Queralt, la Valldan, la ronda Moreta, el passeig de la Pau o el passeig de la Indústria s’hi poden observar exemplars d’aurons, perers de flor, mèlies, freixes, til·lers, catalpes o plàtans, entre molts altres. Cada espècie aporta una textura i un color únic que enriqueix el paisatge urbà.

Aquesta estació és també un bon moment per descobrir i valorar el patrimoni natural de la ciutat amb una mirada més conscient, segons fonts de l'Ajuntament de Berga, que en els darrers anys ha treballat per renovar i millorar la vegetació urbana, substituint exemplars i plantant espècies més adaptades a cada zona: "És una bona oportunitat per conèixer el patrimoni natural del municipi amb consciència mediambiental. En època de poda, s’apliquen criteris d’arboricultura, respectant l’arquitectura i biologia dels arbres per obtenir el màxim d’ombra possible, fet que permet reduir la temperatura dels carrers els mesos de més calor, a més de gaudir d’arbres més sans, amb menys plagues i malures".

