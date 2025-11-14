La Pobla de Lillet celebra la Fira de l’Allioli de Codony amb tastos i concurs
La cita gastronòmica es fa aquesta dissabte amb activitats diverses
La Pobla de Lillet acollirà aquest dissabte, 15 de novembre, la 13a Fira de l’Allioli de Codony, una cita consolidada al calendari gastronòmic del municipi. La fira obrirà portes a les 10 del matí amb un mercat de productes alimentaris i d’artesania, que es mantindrà obert fins a les 6 de la tarda. A les 9 del matí, els visitants podran gaudir d’un esmorzar on el protagonista serà l’allioli de codony.
A mig matí, a 2/4 de 12, tindrà lloc una demostració sobre l’elaboració de l’allioli de codony. Tot seguit, a les 12, es farà un tast obert per descobrir els diferents matisos d’aquest producte. I un dels moments més esperats arribarà a 2/4 d'1 del migdia amb el Concurs d’Allioli de Codony, on els participants demostraran la seva habilitat i mestratge en una tradició que passa de generació en generació.
La fira, organitzada per l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, Turisme Lillet i Comerç Poblatà, és una oportunitat per gaudir del producte local, reforçar el teixit comercial del municipi i reivindicar un element gastronòmic.
