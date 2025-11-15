La Fundació La Llar del Berguedà dedica el calendari solidari 2026 a l'art
La iniciativa compta enguany amb el patrocini de l'empresa berguedana Liven-Paulig
Regió7
La Fundació La Llar del Berguedà ja té el calendari solidari 2026, que enguany posa el focus en la força transformadora de l’art en totes les seves formes. Sota el títol 'L’art és vida', el calendari ret homenatge a la creativitat, la sensibilitat i la diversitat expressiva de les persones. El projecte inclou dotze disciplines artístiques —música, teatre, cuina, fotografia, ceràmica, dansa, joieria, cinema, escriptura, floristeria, escultura, pintura i tatuatge— i compta amb la participació de més de 80 persones, entre usuaris de La Llar (persones amb diversitat funcional) i col·laboradors.
Les fotografies del calendari han anat a càrrec de l’Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis de Berga (AFTDAO), que ha captat l’essència i l’emoció de cada disciplina. El disseny gràfic ha anat a càrrec d’Ermínia Altarriba, qui ha plasmat visualment el concepte d’art com a expressió compartida.
La presentació del calendari es farà el diumenge 23 de novembre a les 17.30 h al Pavelló de Suècia de Berga, on ja es podran comprar els primers exemplars. També se'n vendran a la Fundació La Llar i a diferents establiments de la comarca. Tots els beneficis es destinaran íntegrament als projectes socials de l’entitat.
Patrocini de Liven-Paulig
La iniciativa compta enguany amb el patrocini de l'empresa berguedana Liven-Paulig, "gràcies a la confiança i compromís social de l’empresa", apunten des de La Llar, que han agraït la implicació de les empreses i entitats que cada any fan possible l'edició del calendari.
El calendari solidari de La Llar va néixer fa catorze anys (aquesta és la quinzena edició), arran de l’incendi de la bugaderia del Centre Especial de Treball, amb l’objectiu de recaptar fons per refer-la. Des d’aleshores, s’ha consolidat com una iniciativa de sensibilització, visibilitat i inclusió, que mostra la capacitat de les persones i la bellesa dels valors compartits. "El calendari és molt més que un recull d’imatges: és un reflex de la creativitat, la diversitat i la força de les persones que formen part de la Fundació La Llar. L’art, com la vida, és expressar, compartir i emocionar", han coincidit a destacar les parts implicades en el projecte.
