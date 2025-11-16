Els Premis Llamborda del Berguedà coronen Aina Picas i Josep Itó com a millors ciclistes de la temporada
La segona edició de la gala reconeix el talent ciclista de la comarca en una gala que premia l’esforç, la trajectòria i l’esperit comunitari
Regió7
La segona edició de la Llambordada va convertir dissabte a la nit Gironella en l'epicentre del ciclisme berguedà. La gala va reconèxier Aina Picas i Josep Itó com a millors ciclistes, femení i masculí, de la temporada. Aina Picas, que aspira a repetir participació en la Portal Attack 2026, a Berga, va admetre el gran esforç que li suposa: "Cada any em costa més i pateixo més". Per la seva banda, Josep Itó, tercer classificat en l’última edició de la clàssica prova de bicis clàssiques, quan se li va preguntar si podia millorar el resultat va respondre: "No, impossible". Tot i això, va subratllar l’estima que té per la cursa: "És la cursa de casa, és la millor".
La gala va començar amb un sopar elaborat amb productes de proximitat gràcies a la col·laboració del restaurant Els Casals, de Sagàs. Les postres van anar a càrrec de la gelateria Sherbet, que va sorprendre amb uns polos que amagaven més de 100 premis entre els bastonets, des de material ciclista fins a vals de botigues especialitzades, per als assistents afortunats.
L’alcalde de Gironella, David Font Simon, va inaugurar l’acte destacant la implicació de la gent del Berguedà per crear una comunitat posant en valor el territori. També hi va intervenir Marc Sánchez, de l’organització de la Retrotrobada, que aprofitant el seu desè aniversari de la prova va voler agrair al públic l’empenta que ha fet créixer el ciclisme a la comarca: "Només té un secret i és la gent".
Abans de l'entrega de guardons, el membre del jurat i ciclista berguedà Pau Bartoló va fer una mirada al passat per reivindicar el boom del ciclisme al Berguedà des dels anys noranta: "Tants practicants com aquí gairebé no hi són a enlloc més". Tot i reconèixer aquesta efervescència, va reclamar més suports al rendiment: “Falta alguna entitat o estructura que es dediqui a l’alt nivell i s’atreveixi al món de la competició”.
Tots els premiats de l’edició 2025
Valors d’un Club: Els Destralers de la Pobla, per la preservació dels corriols del Catllaràs per la pràctica de BTT.
Projecte Ciclista amb més Èxit: Bike Park Gironella, un espai creat perquè els joves no haguessin de marxar a entrenar fora de la comarca.
Llarga Trajectòria: Lluís Grandia i Pilar Garcia, per tota una vida dedicada a la bicicleta i el nou projecte d’allotjament per a ciclistes al Berguedà.
Jove Promesa: Cesc Pérez, recent fitxatge de KH7, amb l’objectiu de "fer els millors resultats possibles".
Divulgació a Xarxes: Isaac Vilalta, per la seva cobertura informativa de la Volta a Catalunya, una data en què "la comarca es posa en l'epicentre mundial".
Millor Projecció Esportiva: Marta Reig, que reivindica més presència femenina a la carretera.
Millor Ciclista o equip Femení: Aina Picas.
Millor Ciclista o equip Masculí: Josep Itó.
Millor Animació Popular: Club Ciclista Casserres. Va ser l'unic guardó l’únic decidit per votació popular a través de l’aplicació de la Portal Attack. Va guanyar amn un 46% dels vots, per davant d’Els Ratpenats (29%), The Corner Club (13%) i The Frontal Club (12%). En recollir el guardó, el club casserrenc va destacar l’esperit amb què animen cada cursa: "Com a afició, intentem que la gent que ve amb nosaltres s’ho passi bé, tot és això".
L’organització també va fer una menció especial a la casserrenca Yun Vilajosana, que s'ha proclamat subcampiona del món de bicitrial a l’Aràbia Saudita aquesta setmana passada.
La gala de premis es va tancar amb un la música del PD Pep Vendrell, que va posar el punt festiu a una nit dedicada al ciclisme berguedà.
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Súria plora la pèrdua de l'ànima dels bastoners, exregidor i mestre de la Joviat Miquel Caelles: 'Ballant i fent feina tota la vida
- Quim Mandado, exSangtraït: «Estic encantadíssim de tocar amb els fills: és molt divertit»
- Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa