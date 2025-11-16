Toni Cruanyes i Abraham Orriols analitzen a Puig-reig el paper del periodisme i la credibilitat de les informacions
Els dos periodistes debaten sobre l'estat actual del periodisme i sobre on es pot trobar la veracitat al Fòrum 10
La Sala de la Plaça Nova de Puig-reig va reunir nombrós públic en una nova edició del Fòrum 10 dedicada al tema Periodisme i escriptura. Durant dues hores, els periodistes Toni Cruanyes i Abraham Orriols van debatre sobre periodisme. La conducció de la xerrada va anar a càrrec del periodista local Josep Genescà.
La sessió va començar amb una pregunta central: què vol dir fer periodisme de veritat avui? Cruanyes va explicar que el sector viu un procés de transformació vinculat a l’ús de dades, al paper del periodisme ciutadà i a la relació entre informadors i ciutadania. Va remarcar que la professió requereix preservar un espai de confiança i criteri, fins i tot quan els indicadors digitals condicionen com es consumeix la informació.
Orriols va situar el debat en el treball de camp. Segons ell, el periodisme continua basant-se en parlar amb persones que viuen directament els fets i en recollir testimonis que permetin aportar context. Va assenyalar que aquesta proximitat és una de les vies per elaborar relats que ajudin el públic a interpretar l’actualitat.
Genescà va introduir tot seguit el tema de la credibilitat i va preguntar si la informació es troba en crisi. Orriols va afirmar que hi ha hagut moments en què els mitjans no han mantingut estàndards adequats i que això ha generat desconfiança. Va defensar que la manera de recuperar-la és fer la feina diàriament amb rigor i oferir referents fiables. Cruanyes va afegir que la credibilitat es pot perdre de manera immediata quan un informador comunica dades falses o tergiversades, i va recordar que la confiança és un element fràgil que cal preservar.
En la part final, Genescà va introduir la relació entre periodisme i escriptura. Tant "La dona del segle", de Cruanyes, com "Una vida a les muntanyes", d’Orriols, parteixen de l’observació periodística però adopten forma literària. Cruanyes va explicar que el seu llibre recull la memòria oral de tres generacions de dones de la seva família, històries que no havien estat documentades. Va apuntar que posar-les per escrit permet incorporar-les al registre públic i conservar relats que sovint queden fora de les fonts digitals i dels arxius tradicionals.
El Fòrum 10 va tancar amb una reflexió conjunta sobre els reptes actuals de la professió: gestionar la sobreinformació, mantenir criteris de verificació, preservar la credibilitat i, alhora, reconèixer el paper de l’escriptura com a eina per conservar i transmetre històries.
El Forum 10 continuarà divendres dia 21 de noviembre a les 20 h amb el periodista i director de documentals de TV3 David Bassa i la tambe periodista i autora de "Dones valentes", Txell Feixas .
