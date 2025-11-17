Els metges reconeixen la feina de l'equip de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital de Manresa
També rebran el premi a l'excel·lència professional 5 metges més que treballen al Bages, el Berguedà i l'Anoia
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) ha reconegut amb un dels premis Excel·lència Professional l'equip de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, que lidera el doctor Pablo Collera Ormazabal. Al costat d'aquest equip s'ha reconegut també la tascta de cinc professionals més de la Catalunya central i el Penedès: els metges i metgesses Maria Lluïsa Serrano Bartolomé (pediatre a Guardiola de Berguedà, ICS), Maria Carme Bergós Sorolla, especialista en Obstetrícia i Ginecologia a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Althaia); Francesc Xavier Cantero Gómez, metge de medicina familiar al CAP Anoia (ICS); Olga Ramon Planell especialista en Hematologia i Hemoteràpia a l'Hospital Universitari d'Igualada (CSA); i Gustavo Tolchinsky Wiesen, especialista en Medicina Interna a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Althaia)
El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) celebrarà, el pròxim 1 de desembre, una nova edició de l’acte de lliurament dels Premis a l’Excel·lència Professional, que es va organitzar per primera vegada el 2004. Enguany, l'acte tindrà lloc a l'auditori de L'Illa de Barcelona
Aquests guardons són un reconeixement que atorga el Col·legi a metges i metgesses de diferents àmbits assistencials que, al llarg de la seva trajectòria, han destacat per representar valors essencials de la professió mèdica, com l’honestedat, el compromís, l’altruisme i la integritat. Els candidats als premis els proposen els propis companys de professió i, al llarg dels vint-i-un anys que fa que se celebren, s'han guardonat un miler de professionals i un total de 53 equips assistencials.
Els guardons s’atorguen en sis àmbits: la medicina d’atenció primària, la medicina d’atenció hospitalària, la medicina en altres àmbits assistencials, la recerca biomèdica, la docència i formació mèdica i, finalment, les humanitats, la cooperació i la gestió.
En l’edició d’enguany, 51 professionals rebran la distinció del CoMB i es reconeixeran, a més, quatre equips assistencials multidisciplinaris, fent valdre el treball en equip.
