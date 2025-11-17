Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
Ous Eco El Pujol i Ous Dachs mantenen les gallines en naus àmplies i ventilades mentre esperen que puguin tornar a sortir aviat a l’aire lliure
Les dues granges del Berguedà que crien gallines amb accés a l’exterior, Ous Eco El Pujol (Montclar) i Ous Dachs (Graugés, Avià), han hagut d’adaptar-se aquests dies a la nova mesura estatal que obliga mantenir tot l'aviram a dins les naus com a prevenció davant la grip aviària. Tot i que el risc a la comarca és baix i els focus detectats són lluny, el sector aplica el confinament mentre espera noves indicacions. El tancament temporal de les gallines, però, ja té perjudicis: les granges noten una lleugera disminució en la posta d’ous.
Teresa Seuba, responsable d’Ous Eco El Pujol, explica que les seves 1.600 gallines ecològiques estan acostumades a sortir a fora als patis cada dia, un element clau de la seva cria: «Ara no poden, però les naus són grans i tenen espai suficient per moure’s". En aquest sentit, assegura que "el benestar animal està garantit». Tot i això, reconeix que el canvi d’hàbits té efectes: «El fet de no sortir els genera estrès i això es nota en la posta; la producció d’ous baixa una mica».
A Ous Dachs, on crien unes 3.000 gallines de pagès, la situació és similar. Tot i que normalment les gallines surten a l’aire lliure, ara estan tancades a l’espera que les autoritats flexibilitzin la mesura. Tot i que la convivència dins la nau es desenvolupa amb normalitat i les gallines disposen d’espai i bona ventilació, el seu responsable confia que el confinament sigui breu. També recorda que la mesura és la mateixa que s’ha aplicat en altres episodis de grip aviària els darrers anys.
