El Mercat de Nadal de Gironella es consolida com a referent al Berguedà i s'integra al projecte de la Diputació
Del 28 de novembre al 21 de desembre es podran comprar productes nadalencs a les 18 casetes de fusta i enguany s'estrena un espai gastronòmic. L’Ajuntament destina 72.000 euros al mercat i rebrà 40.000 euros de l'ens provincial
El Mercat de Nadal de Gironella estrena enguany nomenclatura i imatge gràfica pel fet que s'ha incorporat al conjunt de mercats nadalencs impulsats per la Diputació de Barcelona. Segons l’alcalde, David Font, aquest pas "unifica el grafisme i el disseny amb la resta de Mercats de Nadal de la Diputació" i permetrà donar més visibilitat a una proposta "plenament consolidada i de referència al Berguedà i a la Catalunya Central". Font assenyala que formar part del projecte de la Diputació implica "una imatge unificada i una difusió molt més gran", i anuncia que Gironella rebrà 40.000 euros d'ajut econòmic, més del 50% del cost total del mercat, que és de 72.000 euros.
20.000 visitants el 2024
David Font destaca l’impacte econòmic: "Les persones que visiten el mercat generen ingressos als paradistes i també a les botigues i restaurants del municipi. És una aposta que dona fruits". L’any passat, el mercat —incloent-hi la Fira de la Puríssima del 8 de desembre— va rebre prop de 20.000 visitants, una xifra que l’ajuntament preveu que continuï creixent. Són dades d'un estudi d'impacte elaborat l'any passat per la Diputació, que també constatava "l'afluència de visitants d'arreu de Catalunya". Segons David Font, "aprofitem el turisme de la comarca. Molts visitants pernocten al poble o venen a fer-hi una volta, i no només al mercat sinó que també compren al comerç local i mengen als restaurants".
Mercat del 28 de novembre al 21 de desembre
En la seva cinquena edició, el mercat obrirà del 28 de novembre al 21 de desembre, coincidint amb l’encesa de llums nadalencs del municipi i dels aparadors dels comerços. Hi haurà les habituals casetes de fusta ubicades a la plaça de l'Estació amb venda de productes nadalencs, artesania, moda o complements. Hi haurà 18 casetes i al llarg de les tres setmanes d'obertura del mercat hi passaran, per torns, una setantena de marques. El mercat obrirà els divendres a la tarda i els caps de setmana i festius en horari de matí i tarda.
Activitats paral·leles i espai gastronòmic
Les parades del Mercat de Nadal de Gironella es complementen amb activitats. Hi haurà concerts, tallers i altres activitats lúdiques, com l'espai de la Fàbrica de Joguines, amb la presència del personatge de la Galet per als més petits. Com a novetat, enguany hi haurà un espai gastronòmic al costat del mercat, amb zones de food trucks per menjar i beure.
El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Macià, assegura que el Mercat de Nadal de Gironella "ja és un referent" i que, després de visitar i conèixer idees de països europeus, "estaria bé que altres pobles de la comarca també hi apostessin i posicionéssim el Berguedà amb els mercats de Nadal, ja que pobles petits, com per exemple Montclar, són ideals per a activitats nadalenques".
Implicació del comerç local
El comerç local també treu profit del Mercat de Nadal de Gironella. Es creen sinergies. A més, coincidint amb l'obertura del mercat, el divendres 28 de novembre arrencarà la campanya de Nadal del comerç local. Segons ha explicat la presidenta dels comerciants, Nuri Masforroll, una de les activitats seran endevinalles als aparadors, que s'hauran de resoldre i dipositar les respostes en una bústia de Dietètica Beth. Entre els encertants, el 7 de gener se sortejarà un primer premi de 500 euros en vals per comprar als comerços, un segon de 200 euros i un tercer premi de 100. I quatre vals més de 50 euros. En total, es repartiran 1.000 euros.
D'altra banda, enguany arribaran tions a les botigues. Les persones que es facin fotos amb els tions disfressats dels comerços i les pengin a Instagram etiquetant l'Associació de Comerciants optaran a un premi de 300 euros en vals de compra. I també es manté el tradicional concurs de pessebres als aparadors.
