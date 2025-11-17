El PSC de Berga alerta de mancances i demana un nou aparcament pel trasllat de la parada de busos a la carretera Solsona
El grup municipal socialista reclama habilitar la parcel·la del costat de la comissaria dels Mossos per compensar la pèrdua de places d’aparcament i critica la manca d’informació prèvia als veïns
El PSC de Berga presenta aportacions i assenyala mancances en la gestió del trasllat de la parada d’autobusos del passeig de la Pau a la carretera de Solsona, davant de la residència Sant Bernabé (lloc provisional fins que no es construeixi l'estació a la Rasa dels Molins). Segons els socialistes (a l'oposició a l'Ajuntament de Berga), aquest canvi comportarà afectacions importants en la mobilitat i en l’aparcament del sector, i per això reclamen que el govern municipal (CUP i ERC) actuï amb previsió i adopti mesures que evitin molèsties innecessàries als residents de la zona.
La principal demanda del grup municipal és que s’habiliti com a aparcament la parcel·la situada al costat de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, on antigament hi havia els barracons de l’institut Serra de Noet. El PSC defensa que aquest espai pot oferir una "resposta real i immediata" a la pèrdua de places d’aparcament que es preveu a causa del trasllat de la parada. Consideren que obrir aquest nou aparcament permetria reduir les afectacions als veïns de la zona.
Els socialistes insisteixen que és imprescindible actuar amb anticipació i planificació, i critiquen que l'equip de govern no hagi gestionat el procés d’una manera ordenada i participada. Tot i que admeten que l'emplaçament triat pot ser una solució efectiva de manera provisional, exposen que "no hauria d’haver estat al ple municipal on s’esbombés la notícia (ho va fer la regidora de BeGI Judit Vinyes) sense seguir els protocols, ni s’hauria d’haver avançat sense informar i escoltar els veïns de la zona sobre les afectacions i les possibles mesures compensatòries", com ara habilitar l’aparcament que reclamen.
Punt físic de venda de bitllets i parada de taxis
En relació amb el funcionament del servei, el PSC posa el focus en la necessitat de garantir l’accessibilitat per a tots els usuaris. Encara que la T-Mobilitat es fa servir cada vegada més, els socialistes alerten que moltes persones grans continuen tenint dificultats per gestionar aplicacions mòbils o validar tiquets digitals. Per això reclamen que a la nova parada s’instal·li un punt físic de venda de bitllets o d’informació, de manera que qualsevol usuari —especialment la gent gran— pugui utilitzar el transport públic en igualtat de condicions i sense barreres digitals.
D’altra banda, el grup celebra que l’equip de govern hagi confirmat la previsió d’habilitar una parada de taxis propera a la nova ubicació. Consideren que aquest servei és essencial perquè les persones grans o amb mobilitat reduïda puguin combinar fàcilment taxi i autobús. Tot i això, reclamen que es concreti aviat la ubicació exacta, l’organització i el funcionament del servei per garantir que estigui operatiu des del primer dia.
Millores al parc dels Soldats
El PSC de Berga recorda també que el trasllat de la parada és provisional i que, per aquest motiu, els canvis que s’estan fent a l’entorn haurien d’aprofitar-se per posar ordre i millorar el parc dels Soldats, un espai que, segons denuncien, presenta mancances cròniques de manteniment. Afirmen que han reclamat reiteradament més neteja, una poda regular i una gestió més curosa d’aquest espai verd, però que fins ara aquestes demandes no han estat ateses. Ara, amb les obres i adequacions derivades de la nova parada de busos provisional, el PSC considera que el govern té "l’oportunitat d’actuar i corregir anys de deixadesa". Els socialistes esperen que, si més no en aquest aspecte, hi hagi un canvi d’actitud i una voluntat real d’escoltar i rectificar.
Amb aquestes aportacions, el PSC reclama una gestió més acurada, transparent i planificada del trasllat de l'actual parada de busos del passeig de la Pau a la carretera de Solsona (previst per a principis d'any).
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper