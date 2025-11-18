Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El barri de Santa Eulàlia de Berga obre l’àlbum dels records: crida veïnal per recopilar fotos per a una exposició

Regió7

Berga

L’Associació de Veïns de Santa Eulàlia i l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Berga impulsen una recollida d’imatges per recuperar i preservar la memòria fotogràfica del barri de Santa Eulàlia amb una exposició. La iniciativa forma part del projecte La Cultura ets tu!, que té per objectiu garantir els drets culturals i reforçar els vincles comunitaris a través de propostes culturals i artístiques protagonitzades per la ciutadania.

Aquest projecte vol posar en valor la identitat del barri i les vivències de la gent, destacant la importància de la memòria col·lectiva com a element de cohesió social. Les fotografies aportades (escenes quotidianes, celebracions del barri, espais desapareguts o moments significatius) ajudaran a reconstruir la història compartida de Santa Eulàlia i a fer visibles els records i la transformació del barri, que han anat configurant el seu caràcter al llarg del temps.

Com participar-hi?

La ciutadania pot fer arribar les seves fotografies del 17 de novembre fins al 6 de febrer del 2026.

  • Presencialment: portant les imatges al Local de l’Associació de Veïns de Santa Eulàlia, de dilluns a divendres, de 10.30 a 12.30 h. Les fotografies s’escanejaran al moment i es retornaran immediatament.
  • Telemàticament: enviant les fotografies en format digital al correu cultura@ajberga.cat.

En tots els casos, les persones participants hauran de signar un document de cessió de drets d’imatge, necessari per poder utilitzar les fotografies en el marc de l’exposició i accions vinculades al projecte.

Suport institucional i comunitari

L’exposició fotogràfica és impulsada per l’Associació de Veïns de Santa Eulàlia i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Berga, amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal del Berguedà. El projecte La Cultura ets tu! compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

