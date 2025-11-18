Berga arranja la xarxa de reg de l’aigua del Lledó de Berga, amb obres que impliquen alteracions de trànsit
Els treballs afecten un tram del passeig de les Estaselles i tot el carrer Barcelona fins a la zona esportiva
Regió7
L'Ajuntament de Berga ha iniciat aquesta setmana les obres d’arranjament de la xarxa de reg del Lledó, que es porten a terme en un tram del passeig de les Estaselles i al llarg de tot el carrer Barcelona, fins a la zona esportiva. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Icart Obra Pública per un import de 83.853 euros (IVA inclòs) i el termini d’execució previst és d’un mes i mig.
Alteracions puntuals de trànsit
Al llarg d’aquesta primera setmana d’obres, els treballs es localitzaran al passeig de les Estaselles, entre la plaça de Catalunya i la ronda de Queralt. Això comportarà talls puntuals de trànsit a la zona durant el desenvolupament de les obres, intentant minimitzar les molèsties per garantir l’accés veïnal entorn de Sant Francesc i també als carrers de Clavé, Joan Olivé i la plaça Baylina.
Després de les Estaselles, les obres es traslladaran al carrer Barcelona, a partir del 24 de novembre. Començaran pel capdamunt, a la cruïlla amb la ronda Moreta, i aniran progressant cap avall. Els treballs implicaran talls de trànsit i alteracions en l’aparcament, a mesura que les obres avancin carrer avall.
Substitució de la xarxa de distribució
La xarxa de reg de titularitat municipal destinada al reg del verd públic, la neteja viària i l’abastament de la zona esportiva municipal comença a les fonts del Lledó i té tres ramals, un cap al parc de la carretera de Solsona, un altre cap al passeig de la Pau i el parc de les Aubes i un tercer que alimenta la zona esportiva municipal.
Les obres implicaran la substitució de 635 metres de conducció entre el carrer Barcelona i la zona esportiva municipal, un tram que fa anys que està en desús atès que les avaries constants no permetien garantir el servei i provocaven afectacions a edificis veïns. També se substituiran elements de la xarxa com ara vàlvules de seccionament, boques de reg, ventosa i desguàs de la conducció. Les obres també preveuen la substitució d’un tram de 48 metres de la conducció al passeig de les Estaselles, entre el passeig del Lledó i la ronda de Queralt.
Reg dels parcs municipals, neteja viària
La renovació de la xarxa implicarà la millora del reg i l’aprofitament de l’aigua per a la neteja viària i per omplir basses dels parcs de la ciutat, així com la possibilitat d’aprofitar l’aigua per altres usos a la zona esportiva, evitant l’ús d’aigua provinent de la xarxa de distribució d’aigua potable.
Aquesta actuació permetrà també, en un futur, abastir la plaça de la Rasa dels Molins des de la zona esportiva municipal, a través del carrer Josep Maria Badia Sobrevias
Finançament de la Diputació
L’actuació serà finançada amb 75.000 euros (un 89% de l’import d’adjudicació) de la Diputació de Barcelona, a través del Programa sectorial de transició ecològica 2030, de suport a inversions locals pel clima, mitjançant la línia de suport 1 Adaptació a l’emergència climàtica. La resta del finançament de l’actuació prové de fons propis de l’Ajuntament de Berga.