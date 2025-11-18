La Biblioteca de Gironella, finalista als Premis de Comunicació Local de la Diputació
Els guardons reconeixen les iniciatives en comunicació i l’esforç d’enriquir un espai comunicatiu obert i pròxim a la comunitat
Regió7
La campanya de comunicació del 10è aniversari de la Biblioteca de Gironella ha estat reconeguda com a una de les tres finalistes a la categoria Millor acció comunicativa d’un ens local als Premis de Comunicació Local 2025 de la Diputació de Barcelona, la gala dels quals es va fer la setmana passada.
El jurat en va ressaltar l’acurada identitat visual i la coherència del concepte. Les altres finalistes van ser Grans produccions del Mercat del Centre, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; i Tu tens la clau, de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Aquesta última va ser la proposta guanyadora.
Els Premis de Comunicació Local guardonen iniciatives que enriqueixen l’espai comunicatiu de Catalunya en l’àmbit local. La 38a edició ha comptat amb 74 candidatures i la Biblioteca de Gironella ha resultat una de les finalistes d’entre les 7 categories.
A l’acte de la setmana passada hi va assistir l'alcalde de Gironella, David Font; el regidor de Cultura, Lluís Vall; i Chantal Poch, treballadora de la biblioteca i creadora de la campanya de comunicació finalista. Han agraït el reconeixement, ja que "posa al nivell de la tasca d’agències especialitzades i d’estratègies informatives de major abast la feina feta amb esforç i il·lusió des del si d’una biblioteca municipal".
