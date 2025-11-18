Els Pastorets de Berga bufen 125 espelmes amb actes a l'entorn de Nadal
L’Agrupació Teatral La Farsa ha programat un gruix de propostes per commemorar l’aniversari de les representacions, entre les quals destaquen un concert de músiques dels Pastorets i una exposició històrica
Axel Lapuerta
Els Pastorets de Berga són una de les tradicions més arrelades de la ciutat de Berga. Enguany, el clàssic nadalenc, que reuneix un equip de 170 persones, compleix 125 anys de representacions i, per celebrar-ho, l’Agrupació Teatral La Farsa ha programat un ampli ventall de propostes que es duran a terme entre els mesos de desembre i gener.
Tal com avancen les directores del muntatge –que aquesta temporada són Anna E. Puig, Sònia Ferrer, Maria Corominas i Laia Coma-, Els Pastorets estrenaran un nou decorat del temple. «Seguim amb l’objectiu que ens havíem marcat: que les localitzacions que apareixen estiguin ambientades al Berguedà», asseguren. A la vegada, els pastors i pastores lluiran nova vestimenta.
Un dels plats forts d’aquest aniversari serà la funció del dissabte 3 de gener, que es tractarà d’una respresentació d’agermanament amb actors i actrius dels Pastorets de Molins de Rei i de Sant Quirze de Besora, poblacions on també es porta a escena l’obra de Serafí Pitarra.
Un altre dels actes més esperats serà també el concert de les músiques dels Pastorets, que tindrà lloc el dissabte 13 de desembre a 2/4 de 10 de la nit, i serà dirigit pel compositor berguedà Lluís Gual i interpretat per l’orquestra de cambra dels Pastorets. Les veus en directe aniran a càrrec de la coral de l’EMMB, així com integrants de La Polifònica de Puig-reig. Les entrades es poden comprar a través de la web www.elspastoretsdeberga.cat.
Per als més menuts s’ha editat un llibre titulat Els nostres Pastorets, perquè «puguin entendre la història del Garrofa i en Pallanga amb un llenguatge adaptat a ells». La publicació, que es vendrà durant les representacions, ha anat a càrrec de Laura Corominas (text) i Angelina Vilella (il·lustracions).
Al mateix temps, el divendres 9 de gener, a les 6 de la tarda, al Casal Cívic de Berga, es presentarà el llibre de l’edició del treball de l’historiador Albert Rumbo: No és Garrofa, que és veritat! Les Garrofes 120 anys de crítica social berguedana a partir dels Pastorets d’en Pitarra.
Exposició històrica i dinar de fi de festa
Paral·lelament, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga i amb la implicació del dissenyador Salvador Vinyes, es podrà visitar una exposició, del 20 de desembre al 10 de gener al Museu Comarcal de Berga, que repassarà la història dels Pastorets de Berga a través de tot tipus de material relacionat amb l’espectacle.
Per finalitzar l’aniversari, La Farsa ha preparat un dinar col·lectiu i sobretaula el dissabte 10 de gener al Cinema Catalunya, «obert a totes les persones que formen part de la història de l’espectacle, per celebrar que gaudeix de molt bon estat de salut».
Estrena de la imatge gràfica de l’aniversari
En aquest context, s’ha creat una imatge gràfica de l’aniversari, que ha estat dissenyada per Roger Farré. L’entitat explica que estrenarà noves samarretes que es podran comprar també durant les representacions, juntament amb una edició limitada de làmines del cartell de la temporada 2025-26, que ha dissenyat el mateix autor.
Calendari de representacions
En total, es portaran a terme sis representacions dels Pastorets al Teatre Municipal de Berga: els dies 25 (2/4 de 10 de la nit) i 26 de desembre (6 de la tarda); i els dies 1,3,6 i 11 de gener (totes a les 6 de la tarda). Les entrades es poden adquirir a partir del dilluns 1 de desembre a la pàgina web de La Farsa o Els Pastorets de Berga.
A més, des de La Farsa informen que La Xarxa de Comunicació Local emetrà els Pastorets de Berga aquest Nadal per les televisions locals de Catalunya i la plataforma La Xarxa+, en una data que es donarà a conèixer més endavant.
