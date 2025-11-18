Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva el gener del 2026
La nova nau, de 13.000 metres quadrats i situada al costat de la serradora, està especialitzada en el sector de la fusta constructiva
Grup Boix ha començat el període de proves de la seva nova planta de fusta contralaminada (CLT) a Puig-reig, un projecte estratègic que marcarà un abans i un després en la indústria de la fusta a Catalunya. Tot i estar encara en fase de validació i pendents de l’homologació definitiva, les instal·lacions ja han fabricat les primeres peces de manera puntual. Per exemple, algunes s’han utilitzat en les noves oficines de l’empresa -que té la serradora i ara fabricarà CLT- i d’altres s’han venut per a la teulada d’un xalet, un primer encàrrec que confirma la demanda creixent d’aquest material.
La producció continuada començarà el gener del 2026, tal com preveu el conseller delegat, Joan Boix. Quan la planta estigui al 100%, podrà generar fins a 20.000 m³ anuals de panells de CLT, amb capacitat per produir peces de fins a 16 metres de llarg i 3,5 metres d’amplada, destinades tant al mercat català i estatal com a l’exportació.
Una inversió estratègica de 40 milions d’euros
La nova planta —una nau de 13.000 m² situada al costat de la serradora i de la C-16— consolida l’aposta de Grup Boix per la innovació, la sostenibilitat i el valor afegit. L’empresa, una de les cinc serradores més grans de l’Estat, ha invertit 40 milions d’euros en un equipament que suposa un salt tecnològic sense precedents en la construcció amb fusta al país. "La nostra mirada va més enllà de fabricar productes: volem crear valor a partir del bosc i transformar un recurs natural en una oportunitat de futur per al territori", afirma Carles Martí, director general de Boix.
Una indústria més moderna, automatitzada i sostenible
La planta incorpora tecnologia d’última generació, processos digitalitzats i una nova caldera de biomassa de 5 MW amb electrofiltre, que redueix a la meitat les emissions. Aquest enfocament situa el grup berguedà al capdavant del sector de la fusta constructiva a Catalunya i el converteix en un dels referents de l’Estat, juntament amb les úniques altres plantes industrials de CLT de Galícia i el País Basc. El projecte generarà entre 20 i 25 nous llocs de treball, principalment perfils tècnics i especialitzats, ja que la part productiva serà altament automatitzada.
Del bosc al producte d'alt valor afegit
Grup Boix utilitza fusta de Catalunya —sobretot pinassa i pi roig— procedent de boscos gestionats de manera responsable i certificats amb segells PEFC i CatForest. L’empresa treballa anualment amb 185.000 tones de fusta en roll i 85.000 m³ de fusta serrada, i compta amb més de 120 treballadors entre les dues plantes del Berguedà.
Per a Grup Boix, la fusta és molt més que un recurs, és una eina de gestió del territori i de dinamització econòmica, ambiental i social: "La fusta que surt dels nostres boscos és un actiu per al país: gestiona millor el territori, redueix el risc d’incendis i dona llocs de treball qualificats. Tenim un bosc amb excedent, una indústria preparada i una societat que demana materials sostenibles; és el moment de connectar-ho tot", remarca Carles Martí.
Qui és Grup Boix?
Boix té més de 50 anys d’experiència en la gestió forestal i la transformació de la fusta. Amb dues plantes productives al Berguedà i una plantilla de més de 120 persones, és una de les cinc serradores més grans de l’Estat espanyol. El grup opera sota una estratègia de circularitat i proximitat, amb activitats en gestió forestal, embalatge, biomassa i construcció amb fusta. Les seves instal·lacions estan certificades ambsegells PEFC i CatForest, que acrediten la sostenibilitat dels seus processos
