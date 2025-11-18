La Muussegada d'Olvan manté les degustacions de vedella i el concurs d'hamburgueses com a plats forts
La Fira de la Vedella Autòctona de Catalunya es farà aquest dissabte i diumenge, 22 i 23 de novembre. És la quarta edició d'una mostra que promociona la carn de proximitat i visibilitza la pagesia que fa venda directa
Olvan es convertirà aquest cap de setmana en l’epicentre de la vedella de proximitat amb la quarta edició de la Muussegada, la Fira de la Vedella Autòctona de Catalunya. El municipi tornarà a reunir ramaders, cuiners i públic general en una proposta que combina gastronomia, tradició i divulgació, i que enguany concentra tota la programació en dissabte i diumenge. Els actes s'obriran amb la jornada tècnica de dissabte al matí centrada enguany en les noves tecnologies aplicades al sector ramader i una part dedicada al maneig de bestiar. Al llarg del dissabte, hi haurà tallers, el concurs d'hamburgueses i la degustació de plats cuinats amb vedella. I diumenge, mercat de productes, més tallers, maridatge i música. El cap de setmana es tancarà amb l’actuació de Lo Pau de Ponts.
La fira s’emmarca en la campanya Som Gastronomia de la Generalitat, que també hi dona suport econòmic, explica l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, que destaca el valor afegit de la Muussegada: "A Catalunya es fan moltes fires de bestiar viu, però mancava una fira que reforcés el vincle entre ramaders i consumidors i que promocionés el producte, posant en valor les races autòctones de vedella" (especialment la Bruna dels Pirineus i la de l'Albera, de raça Pallaresa n'hi ha pocs exemplars).
Tastos de plats cuinats amb vedella
L’àmbit gastronòmic permet ensenyar varietat i demostrar que la vedella va més enllà de l’hamburguesa. Per això, el Càtering Les Alzines es tornarà a encarregar del sopar-degustació de dissabte a la plaça Sant Sebastià, amb cinc propostes elaborades amb vedella que es podran tastar comprant tiquets, maridades amb vins de la DO Pla de Bages i acompanyades de música en directe.
La col·laboració amb el sector de l’hostaleria també es reforça. La Barana de Berga participarà en la jornada tècnica de dissabte, mentre que el Gastrobar La Candela intervindrà en el maridatge d’estofat de diumenge. La programació culinària inclou tallers amb Bernadette Cuixart, Anna Fornell i La Cuina del Barbut, que oferirà un taller d'hamburgueses amb toc asiàtic. El cuiner Oriol Rovira, del restaurant Els Casals, pronunciarà una xerrada sobre el consum i la cuina de la vedella, posant el focus en la importància del producte local i del treball de les explotacions familiars.
Concurs d'hamburgueses
El concurs d’hamburgueses manté el format habitual, amb una desena de productors participants que presentaran les seves hamburgueses i les tastarà i puntuarà un jurat popular format per 40 persones (les places ja s'han exhaurit). Martí Orriols, gerent de la Federació de la Raça Bruna dels Pirineus, lamenta que no hi participi cap ramader amb vaca Pallaresa, una raça amb molt pocs exemplars, però confirma que sí que hi haurà carn vedella de Bruna dels Pirineus i de l’Albera. Explica que aquest any els ramaders han anat tard en les inscripcions pels efectes de la dermatosi nodular bovina, que va generar inquietud en el sector: "Ara la majoria de ramats ja estan vacunats i s’ha recuperat la calma, però es nota que tothom ha funcionat una mica a última hora".
Per als ramaders, la fira és un espai de reconeixement i de contacte directe amb la gent que acaba consumint el seu producte. Per al públic, una oportunitat de descobrir el valor de la vedella de proximitat i de conèixer les races autòctones.
