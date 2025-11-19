Aleix Serra veu "molt improbable" que nevi a Berga aquest mes: "Només ha emblanquinat un cop els últims 70 anys en un novembre"
És la predicció del meteoròleg berguedà per aquests dies que el fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes, però l'històric de precipitacions evidencia que hi ha punts de la Catalunya central on és més difícil que la neu qualli
La probabilitat que nevi a Berga en els pròxims dies és molt baixa Aquesta és la conclusió del meteoròleg i regidor de la capital del Berguedà, Aleix Serra, en revisar l'històric de precipitacions a la ciutat arran de l'arribada d'una massa d'aire àrtic que amenaça a desplomar la cota de neu a nivell del mar. "Dijous al vespre i divendres farà força fred i no es descarta alguna volva de neu a Berga, però és molt improbable que emblanquini", diu l'expert sobre la previsió del temps a la ciutat durant els pròxims dies.
Sí que hi ha hagut davallada dels termòmetres aquest dimecres i la previsió és d'un descens encara més destacable durant la matinada de dijous a divendres, que vindrà acompanyat de pluja i de neu en alguns punts. A Berga, però, com a molt s'arribarà a veure alguna volva. La neu al novembre no és habitual, segons confirma el meteoròleg berguedà: "En 70 anys (1955-2024), a Berga només hem tingut neu al terra un cop al novembre".
La nevada més destacada en aquest període es va produir el 15 de novembre de 1996. Un episodi de mal temps va deixar Berga blanca amb gruixos de fins a 8 centímetres de neu. "Quan ho vam viure no sabíem que era tan excepcional", recorda. Com a exemple de la poca presència de neu a Berga els mesos de novembre, Aleix Serra destaca un altre episodi més pròxim, més primerenc però menys intens. El 19 d'octubre de 2008 va haver-hi una nevada testimonial, "que va enfarinar pobles de la Catalunya central a partir de 500-700 metres". A Berga, però, no va nevar.
La previsió a Catalunya
La caiguda de les temperatures pot acabar amb nevades a nivell del mar aquest divendres. El descens tèrmic, que ha començat a fer-se notar des de dimarts i s'estendrà fins dissabte, pot arribar a deixar fins a valors de fins a 8 ºC i estampes plenament hivernals en punts de la costa catalana.
Protecció Civil ja ha avisat d'un canvi significatiu de temps a partir d'aquest dimarts. Si bé dimecres la neu pot arribar als Pirineus en cotes de fins als 800 metres, en els dies posteriors pot arribar als 400-600 metres en zones del terç nord peninsular. Ja durant la matinada de dijous a divendres, si la irrupció freda arriba amb intensitat, no es descarta que caigui neu a peu de platja en zones baixes de l’est de Catalunya, especialment a Girona i zones altes de Barcelona.
