Berga commemorarà el 25N amb activitats culturals, accions comunitàries i reivindicació feminista
S'han programat actes del 19 al 30 de novembre amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones
Regió7
Berga s’adhereix a la commemoració del 25 de novembre, el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones amb diferents propostes que es faran del 19 al 30 de novembre, com ara una exposició, una obra de teatre i accions artístiques participatives, entre altres.
L’Organització de les Nacions Unides va establir l’any 1999 la data del 25N, en record de les germanes Mirabal (Minerva, Patria i Maria Teresa), activistes polítiques i membres de la resistència que van ser assassinades per la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana mentre es dirigien a Puerto Plata, el 25 de novembre de 1960, per visitar els seus marits empresonats.
Una dona revolucionària per a la vida de moltes dones
La biblioteca Ramon Vinyes i Cluet acull l’exposició itinerant Francesca Bonnemaison: educadora de ciutadanes, que es podrà visitar fins al 30 de novembre. Francesca Bonnemaison i Farriols va fundar l'Institut de Cultura i de la Biblioteca Popular de la Dona l'any 1909 i va ser una gran promotora de l'educació femenina. Bonnemaison va ser una activista incansable que va participar en la recuperació de la llengua, la cultura i la tradició catalanes i es va implicar en la política als anys republicans. Va aconseguir mobilitzar i sensibilitzar entorn del seu projecte feminista bona part de la intel·lectualitat del seu temps.Francesca Bonnemaison va ser una dona revolucionària per a la vida de moltes dones, perquè els va facilitar l’accés a l’educació, un element clau per a la seva autonomia i va deixar un llegat en favor de l’apoderament de les dones i la sororitat.
Compartim espais segurs
Una altra de les propostes destacades per commemorar el 25N serà una acció compartida entre una dotzena de municipis berguedans. Es tracta d’una campanya impulsada pel Consell Comarcal del Berguedà titulada Vides dignes i lliures... Compartim espais segurs. L’acció consisteix en convertir un element de mobiliari públic en un element simbòlic permanent per reflexionar entorn de les violències masclistes. En concret, l’actuació consisteix en pintar un banc de color lila per prendre consciència que la implicació de tothom és necessària per crear espais segurs i per a l’erradicació de la violència contra les dones. A Berga, la pintada del banc es portarà a terme el dimecres 19 de novembre, a la plaça de Viladomat. Aquesta acció anirà precedida d’una sessió de sensibilització per donar a conèixer la campanya. La sessió informativa es farà a l’Espai Jove (carrer de Mossèn Espelt, 13), a les 16:30 h.
El poder transformador del teatre
El Teatre Municipal de Berga acollirà la representació de l’obra teatral Teoria King Kong de La Virgueria, dirigida per Isis Marín i protagonitzada per M. Pau Pigem. La funció s’adreça a públic jove i adult a partir de 16 anys i es farà el dissabte 22 de novembre, a les 19 h. A més, hi haurà col·loqui després de l’espectacle i en l’equipament cultural s’habilitarà un espai informatiu de Punt Lila.
Teoria King Kong és un dels grans llibres de referència del feminisme i de la teoria del gènere, un assaig incisiu en el qual Virginie Despentes comparteix la seva pròpia experiència per parlar-nos sense embuts ni concessions sobre violació, prostitució, repressió del desig, moral, pornografia i maternitat per contribuir a l’enderrocament de les bases patriarcals de la societat actual. L’obra de Despentes té poder transformador. És un text que convida al canvi i a l’evolució, a caminar, a l’acció. Convertint-lo en un text escènic mantenim i ampliem aquest poder. Parlem d’explotació, de violència, de llibertat i capitalisme.
Les entrades es podran adquirir a la taquilla del teatre, una hora abans de l’inici de l’espectacle, i també es poden comprar anticipadament a través del portal web https://ticketara.com/esdeveniment/teoria-king-kong/5877 fins a les 12 del migdia del dia de la representació. Les entrades anticipades tenen un cost d’entre 12 i 6 € (entrada general i entrada amb aplicació de la tarifació social per a diferents col·lectius), mentre que les entrades comprades a taquilla costaran entre 15 i 7,5 € (entrada general i entrada amb aplicació de la tarifació social per a diferents col·lectius).
Lectura del manifest i acció artística participativa
A Berga, la lectura del manifest institucional del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones es farà el dissabte 22 de novembre, al passeig de la Indústria, a les 11 h. Tot seguit, hi haurà una acció artística participativa al carrer titulada Entre nosaltres, a càrrec de les mireies, per fomentar una visió positiva de la diversitat intercultural amb l’objectiu de construir una ciutat compartida, plural i diversa. Es tracta d’una acció que convida a la reflexió col·lectiva i individual, desmuntant estereotips, prejudicis i rumors presents en el teixit sociocultural entorn de la convivència als municipis i barris. Per fer-ho, es crea un espai de comunicació i expressió, respectant l’anonimat i tenint cura dels límits de cada persona.
