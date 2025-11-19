La biblioteca de Puig-reig habilita un punt de trucada per a infants i joves sense mòbil
El servei és gratuït i permet als menors que no tenen telèfon propi contactar amb les seves famílies des de l’equipament municipal, en cas de necessitat
Regió7
La biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig posa en marxa un servei perquè infants i joves que no tenen telèfon mòbil puguin trucar des de la biblioteca en cas de necessitat. És totalment gratuït i permet als menors utilitzar el telèfon fix de l’equipament per contactar amb les seves famílies. Està disponible durant l’horari habitual d’obertura de l’equipament.
La iniciativa d'habilitar un punt de trucada respon a la tendència de moltes famílies de retardar l’edat d’ús del mòbil per als seus fills, sense que això suposi una limitació a l’hora de guanyar autonomia i començar a sortir sols pel poble, ja sigui per oci o per qüestions de logística familiar.
El nou servei té com a objectiu principal garantir la tranquil·litat de les famílies i la seguretat dels infants, oferint una solució pràctica i accessible per a situacions inesperades o quan simplement necessitin comunicar-se amb algú de casa seva.
La directora de l'equipament, Queralt Ambròs, ha destacat que "la biblioteca no només és un espai de lectura i coneixement, sinó un equipament municipal al servei de la ciutadania de Puig-reig i les seves necessitats reals". Amb aquest punt de trucada, ha dit, es reforça "el vincle amb les famílies de Puig-reig, donant-los una eina de seguretat i fomentant la confiança perquè els nostres joves guanyin autonomia".
L’Ajuntament de Puig-reig anima les famílies a informar els seus fills sobre l’existència d’aquest nou servei perquè en puguin fer ús quan sigui necessari.
