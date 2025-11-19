Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Diputació porta més d’1 milió d’euros en programes socials als municipis del Berguedà

L'ens provincial dona suport a tots els municipis en àmbits com atenció a la joventut, a les persones grans i benestar emocional

Alba Barnusell amb càrrecs electes del Berguedà, aquest dimecres a Berga

Alba Barnusell amb càrrecs electes del Berguedà, aquest dimecres a Berga / Anna Costa

Anna Costa

Anna Costa

Berga

La Diputació de Barcelona ha destinat aquest 2025 un total d'1.060.183 euros a reforçar els serveis socials als 31 municipis del Berguedà. L’objectiu és adaptar els programes a les necessitats concretes de cada municipi, des de micropobles com Sant Jaume de Frontanyà (26 habitants) fins a la ciutat de Berga (17.195 habitants).

Alba Barnusell, presidenta delegada de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació, s’ha reunit aquest dimecres a Berga amb diferents càrrecs electes de la comarca i ha destacat que l’ús eficient dels recursos passa per escoltar els alcaldes i el president del Consell Comarcal. «Cada territori té unes singularitats i els programes s’han d’ajustar per arribar a qui més ho necessita», ha afirmat. Els fons invertits cobreixen àmbits i projectes com l'Escolta jove, el benestar emocional, la joventut i adolescència, també la transformació de barris, la lluita contra la soledat no desitjada i el suport a societats envellides amb necessitats socials creixents. Segons Barnusell, «fa quinze anys ningú parlava de la soledat no desitjada, i avui és una realitat que cal abordar amb recursos adequats».

Moisès Masanas, president del Consell Comarcal del Berguedà, ha dit que molts micropobles tenen poca capacitat tècnica per gestionar els programes, per la qual cosa la Diputació i el Consell treballen conjuntament per assegurar que els recursos no es perdin. Per a Alba Barnusell, «és fonamental explicar bé els programes i posar-nos a disposició dels alcaldes perquè cada euro arribi on ha d’arribar". Molts programes es canalitzen tant a través del Consell, i altres es gestionen directament amb els ajuntaments, garantint que els recursos s’executin correctament, encara que la seva aplicació no sigui immediata dins del 2025. Barnusell ha assegurat que «els diners concedits generalment s’executen i no es perden».

Alba Barnusell (presidenta delegada de l’Àrea de Sostenibilitat Social de la Diputació) s'ha reunit amb Moisès Masanas (al centre), president del Consell Comarcal del Berguedà

Alba Barnusell (presidenta delegada de l’Àrea de Sostenibilitat Social de la Diputació) s'ha reunit amb Moisès Masanas (al centre), president del Consell Comarcal del Berguedà / Anna Costa

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents