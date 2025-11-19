La Diputació porta més d’1 milió d’euros en programes socials als municipis del Berguedà
L'ens provincial dona suport a tots els municipis en àmbits com atenció a la joventut, a les persones grans i benestar emocional
La Diputació de Barcelona ha destinat aquest 2025 un total d'1.060.183 euros a reforçar els serveis socials als 31 municipis del Berguedà. L’objectiu és adaptar els programes a les necessitats concretes de cada municipi, des de micropobles com Sant Jaume de Frontanyà (26 habitants) fins a la ciutat de Berga (17.195 habitants).
Alba Barnusell, presidenta delegada de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació, s’ha reunit aquest dimecres a Berga amb diferents càrrecs electes de la comarca i ha destacat que l’ús eficient dels recursos passa per escoltar els alcaldes i el president del Consell Comarcal. «Cada territori té unes singularitats i els programes s’han d’ajustar per arribar a qui més ho necessita», ha afirmat. Els fons invertits cobreixen àmbits i projectes com l'Escolta jove, el benestar emocional, la joventut i adolescència, també la transformació de barris, la lluita contra la soledat no desitjada i el suport a societats envellides amb necessitats socials creixents. Segons Barnusell, «fa quinze anys ningú parlava de la soledat no desitjada, i avui és una realitat que cal abordar amb recursos adequats».
Moisès Masanas, president del Consell Comarcal del Berguedà, ha dit que molts micropobles tenen poca capacitat tècnica per gestionar els programes, per la qual cosa la Diputació i el Consell treballen conjuntament per assegurar que els recursos no es perdin. Per a Alba Barnusell, «és fonamental explicar bé els programes i posar-nos a disposició dels alcaldes perquè cada euro arribi on ha d’arribar". Molts programes es canalitzen tant a través del Consell, i altres es gestionen directament amb els ajuntaments, garantint que els recursos s’executin correctament, encara que la seva aplicació no sigui immediata dins del 2025. Barnusell ha assegurat que «els diners concedits generalment s’executen i no es perden».
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes