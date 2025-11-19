L’ACEB impulsa nous cursos de català per facilitar la inserció laboral de la població nouvinguda al Berguedà
La formació vol cobrir la demanda de mà d'obra qualificada i garantir el servei en català al sector empresarial de la comarca
Regió7
L'ACEB (Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà) posa en marxa d'un nou programa formatiu de llengua catalana adreçat a la població nouvinguda. S’oferiran nous cursos de català, de nivell bàsic, dissenyats per donar resposta a la doble necessitat de la comarca: la de les empreses per cobrir llocs de treball i la del territori per mantenir el català com a llengua vehicular a les empreses, comerços, restauració, serveis.
La iniciativa sorgeix de la realitat que les empreses necessiten absorbir treballadors que, en molts casos, no han estat escolaritzats a Catalunya. Per fer front a aquest repte del dia a dia del teixit empresarial, l'ACEB ha articulat un paquet formatiu amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya i la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Una inversió en qualitat i cohesió
L'ACEB defensa que la formació lingüística en edat laboral és una inversió estratègica amb un retorn positiu per a totes les parts implicades.
Per al treballador, adquirir el català és una eina fonamental de majors oportunitats i promoció laboral i accés a llocs de més responsabilitat, que facilita la seva participació activa dins l'empresa i la seva plena integració al Berguedà, atorgant-li més autonomia.
Per a l’empresa, permet oferir un servei de qualitat, més proper i professional. A més, una comunicació fluida en català millora la productivitat, redueix possibles errors i reforça la seguretat laboral, alhora que fomenta un millor clima intern i afavoreix la retenció de talent.
I per a la comarca, reforça la llengua com un bé públic compartit, actuant com a factor de cohesió social i garantint la igualtat d'oportunitats.
El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, ha subratllat la importància d'aquesta línia de treball: "Amb aquests cursos fem casar dues necessitats urgents: la de les nostres empreses per trobar personal i la de la comarca per garantir la vitalitat del català. Formar en llengua és formar en qualitat de servei i en cohesió. És una aposta on tothom hi guanya i posa en valor les persones nouvingudes perquè s'integrin i formin part activa del mercat de treball", ha assegurat.
Els cursos s'han dissenyat amb un enfocament pràctic i orientat a l'entorn laboral i es dirigeixen a persones nouvingudes, treballadors de tots els sectors i a persones en procés de recerca de feina al Berguedà.
El primer curs, de Català A1, va començar aquest dilluns, 17 de novembre, i finalitzarà l’1 de desembre. La formació té una durada de 45 hores i s'imparteix presencialment a les oficines de l’ACEB els matins de dilluns a dijous.
