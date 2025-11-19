Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’ACEB impulsa nous cursos de català per facilitar la inserció laboral de la població nouvinguda al Berguedà

La formació vol cobrir la demanda de mà d'obra qualificada i garantir el servei en català al sector empresarial de la comarca

Curs de català a l'ACEB adreçat a la població nouvinguda

Regió7

Berga

L'ACEB (Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà) posa en marxa d'un nou programa formatiu de llengua catalana adreçat a la població nouvinguda. S’oferiran nous cursos de català, de nivell bàsic, dissenyats per donar resposta a la doble necessitat de la comarca: la de les empreses per cobrir llocs de treball i la del territori per mantenir el català com a llengua vehicular a les empreses, comerços, restauració, serveis.

La iniciativa sorgeix de la realitat que les empreses necessiten absorbir treballadors que, en molts casos, no han estat escolaritzats a Catalunya. Per fer front a aquest repte del dia a dia del teixit empresarial, l'ACEB ha articulat un paquet formatiu amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya i la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Una inversió en qualitat i cohesió

L'ACEB defensa que la formació lingüística en edat laboral és una inversió estratègica amb un retorn positiu per a totes les parts implicades.

Per al treballador, adquirir el català és una eina fonamental de majors oportunitats i promoció laboral i accés a llocs de més responsabilitat, que facilita la seva participació activa dins l'empresa i la seva plena integració al Berguedà, atorgant-li més autonomia.

Per a l’empresa, permet oferir un servei de qualitat, més proper i professional. A més, una comunicació fluida en català millora la productivitat, redueix possibles errors i reforça la seguretat laboral, alhora que fomenta un millor clima intern i afavoreix la retenció de talent.

I per a la comarca, reforça la llengua com un bé públic compartit, actuant com a factor de cohesió social i garantint la igualtat d'oportunitats.

El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, ha subratllat la importància d'aquesta línia de treball: "Amb aquests cursos fem casar dues necessitats urgents: la de les nostres empreses per trobar personal i la de la comarca per garantir la vitalitat del català. Formar en llengua és formar en qualitat de servei i en cohesió. És una aposta on tothom hi guanya i posa en valor les persones nouvingudes perquè s'integrin i formin part activa del mercat de treball", ha assegurat.

Els cursos s'han dissenyat amb un enfocament pràctic i orientat a l'entorn laboral i es dirigeixen a persones nouvingudes, treballadors de tots els sectors i a persones en procés de recerca de feina al Berguedà.

El primer curs, de Català A1, va començar aquest dilluns, 17 de novembre, i finalitzarà l’1 de desembre. La formació té una durada de 45 hores i s'imparteix presencialment a les oficines de l’ACEB els matins de dilluns a dijous.

