Mor Vicenç Gramunt, figura destacada del moviment perico al Berguedà

Membre fundador i fins ara vicepresident de la Penya Pericos del Berguedà, ha mort als 73 anys a causa d'un càncer

Vicenç Gramunt ha mort als 73 anys

Vicenç Gramunt ha mort als 73 anys / Arxiu particular

Anna Costa

Berga

Vicenç Gramunt Furió, de Cal Rosal, ha mort als 73 anys a causa d'un càncer. Era una persona molt apreciada al Berguedà i un referent del moviment blanc-i-blau a la comarca. Era el vicepresident de la Penya Pericos del Berguedà i va ser un dels membres fundadors de l'entitat, per a la qual sempre havia treballat amb compromís i dedicació.

Vicenç Gramunt va morir dimarts i serà enterrat aquest dijous, 20 de novembre. El funeral es farà a les 12 del migdia a la parròquia de Cal Rosal i, posteriorment, serà traslladat al cementiri de Berga.

Al Berguedà, la seva pèrdua ha estat molt sentida. Companys seus de la penya al Berguedà, amics i coneguts han expressat mostres de condol a les xarxes socials. Per una banda, serà recordat per la seva passió pel futbol i per l'Espanyol, també com a tertulià esportiu anys enrere a Ràdio Berga i a Televisió del Berguedà. I, per altra banda, serà recordat pel seu caràcter proper i per la seva honestedat.

La Federació Catalana de Penyes de l’Espanyol (FCPE) ha expressat el seu condol mitjançant un comunicat a les xarxes socials, lamentant la pèrdua de Vicenç Gramunt i acabant amb un "Descansi en pau".

