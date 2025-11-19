Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
En tots dos casos, els lladres van aprofitar que ja era fosc i que no hi havia ningú a l'interior dels domicilis
Els Mossos recomanen l'ús de mecanismes que encenguin llums de forma automàtica per donar a entendre que hi ha algú a dins
Dos robatoris amb força en habitatges del barri de la Valldan, a Berga, en poca estona de diferència. Els fets van tenir lloc el passat divendres, 14 de novembre, entre les 6 i les 7 de la tarda, coincidint que ara a aquesta hora ja és fosc i aprofitant que no hi havia ningú a l'interior. En tots dos casos, els lladres van entrar-hi escalant per la façana i forçant les portes del balcó. Un cop dins, van remenar diferents espais del pis, però els propietaris no han trobat a faltar objectes de valor. Fins ara, només s'ha denunciat el robatori d'un dels domicilis i els Mossos d'Esquadra ja han iniciat la pertinent investigació per identificar els culpables.
Les entrades van tenir lloc en dues cases adossades, una del passeig Abeuradors i l'altra del camí Ral de Cardona. Segons han explicat a Regió7 fonts dels Mossos, en ambdós casos els lladres van accedir-hi a la tarda, però ja de fosc i assegurant-se que no hi havia ningú a dins: «Abans de cometre el robatori comproven que no hi hagi moviment, que els llums estiguin apagats i solen tocar el timbre per assegurar-se'n», detallen.
Tot i que encara s'està enllestint el procés d'inspecció als domicilis, els propietaris han constatat que els han robat algunes de les seves pertinences, però no pas objectes de valor. Això sí, es van trobar espais de la casa amb evidents signes que els lladres havien estat remenant i buscant.
Uns robatoris habituals en aquesta època de l'any
Aquesta mena de robatoris, tal com explica el cos policial, solen incrementar-se a partir del canvi horari que es fa a la tardor, quan es comença a fer fosc més d'hora, a mitja tarda. Aprofitant aquest factor, i que moltes persones arriben més tard a casa, els lladres solen entrar en domicilis per sostreure objectes de valor.
Els agents són conscients d'aquesta tendència que es repeteix any rere any i asseguren que han intensificat el patrullatge pels carrers per evitar incidents i robatoris.
Recomanacions per prevenir nous casos
La policia catalana insta la ciutadania a mantenir-se alerta davant d'aquests robatoris, especialment els darrers mesos de l'any. Algunes de les recomanacions que comparteixen són tenir alarmes al domicili, instal·lar temporitzadors que facin encendre i apagar algun llum per fer veure als lladres que hi ha algú a l'interior o, qui tingui domòtica, apujar o abaixar les persianes de tant en tant.
El cos de Mossos manifesta que l'aplicació d'aquests consells pot suposar una diferència a l'hora de reduir aquest tipus de robatoris, ja que poden actuar com un element dissuasiu que aturi els lladres.
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Setge al maltractament de gossos a Manresa