Famílies de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació "inhumana, insostenible i cada vegada més greu"
Alerten d’alimentació insuficient, problemes d’higiene, manca de personal qualificat i falta de control municipal, i anuncien mobilitzacions per revertir la situació
Familiars de persones que viuen a la residència Sant Bernabé de Berga han denunciat públicament la "situació inhumana, insostenible i cada vegada més greu" que, segons afirmen, pateixen els residents del centre. Ho han argumentat en roda de premsa dos representants de les famílies, Montse Jiménez i Jordi Sala. I també han exposat el testimoni directe Trini Manzano i Fina Crespo, que són dues de les persones amb familiars afectats.
La residència acull prop de 65 persones grans —45 de les quals en places públiques—, moltes d’elles vulnerables i amb un alt nivell de dependència. Les famílies alerten que cada dia sense millores té "conseqüències directes en la seva salut, benestar i dignitat" i per això han anunciat mobilitzacions. Segons expliquen, les mancances s’han agreujat des de la covid i, especialment, durant els darrers dos anys. La gestió de la residència municipal està delegada des de l’1 de juny d'aquest any a l’empresa Vida Sènior Vilanova, un canvi que, segons les famílies, ha comportat una reducció del temps d’atenció per resident i una manca de comunicació entre direcció i personal.
Mancances: de l’alimentació a les infeccions
Els familiars enumeren múltiples deficiències que afecten el dia a dia dels residents i reclamen mesures urgents com el reforç de personal i cobertura automàtica de baixes, material adequat, més transparència comunicativa, una auditoria o control extern, més control de l’Ajuntament sobre la gestió i una millora immediata de la qualitat de l’alimentació.
Denuncien manca d’activitats i estimulació: No es duen a terme activitats lúdiques o terapèutiques malgrat estar anunciades, i que no es facilita la participació de voluntaris. També critiquen horaris inadequats i que els residents ja no fan la migdiada com abans.
Àpats insuficients i de mala qualitat: Exposen que el menjar és "escàs" i de poca qualitat, i posen com a exemple berenars reduïts a tres galetes i mig got de suc. Afirmen que molts residents han perdut pes.
Problemes greus d’higiene i neteja: Denuncien un "abandonament alarmant" arran de la reducció de personal. Parlen de passadissos amb olor d’orina, augment d’infeccions urinàries, llençols bruts i manca de material. Expliquen que, en alguns casos, s’ha hagut de netejar tot l’edifici només amb aigua o rentar roba sense sabó. També critiquen que s’hagi suprimit el servei de bugaderia del Taller Coloma.
Manteniment deficient: Aires condicionats que no funcionen, equips deteriorats i un jardí inaccessible que limita les activitats a l’aire lliure.
Manca de personal qualificat i alta rotació: Alguns treballadors no tindrien la titulació requerida o assumirien tasques que no els pertoquen.
Problemes en la gestió d’infermeria i l’atenció mèdica: Demanen una revisió profunda del servei per garantir seguretat.
Deficiències de seguretat: Barreres arquitectòniques, endolls malmesos i absència de grup electrogen per emergències.
Manca de transparència: Diuen no rebre informació de les decisions i que sovint s’assabenten de canvis quan ja estan executats.
Incerteses sobre recursos econòmics i herències: Reclamen claredat sobre la gestió de diners i béns donats a la residència, incloent-hi els 350.000 euros d’una herència recent que encara no s’han invertit, i la possible existència d’un pis donat al centre.
Tanquen el llistat de problemàtiques dient que no veuen de bon ull el trasllat de la parada provisional de busos a la carretera de Solsona, davant de la residència, perquè consideren que el soroll i el moviment perjudicarà la tranquil·litat dels residents.
Plantilla insuficient i serveis essencials en risc
Els familiars lamenten que la direcció actual, tot i portar setmanes al càrrec, "encara no s’ha reunit amb les gericultores ni amb el personal de neteja", i critiquen que s’hagi retallat personal "per ràtio", una decisió que consideren deshumanitzadora: "Les persones no són números".
Segons exposen, actualment el centre disposa de 4 persones de neteja; 18 gericultores; 1 supervisora sense tasques directes; 1 fisioterapeuta de nova incorporació; 1 infermera; 1 psicòleg a temps parcial; 2 persones d’activitats —una d’elles a mitja jornada—; 1 administrativa i 1 director. Tot i això, assenyalen la manca de treballadora social, un perfil que consideren imprescindible. També denuncien que diversos professionals han marxat i que la rotació constant afecta greument la continuïtat de les cures.
Les famílies assenyalen tant a l’empresa gestora com a l’Ajuntament, ja que, segons diuen, no està fent el seguiment adequat del contracte i els ha deixat "desemparats". L’únic contacte recent ha estat amb la regidora de Salut i Drets Socials, Andrea Corominas, però consideren que les respostes han estat “insuficients” i se'ls ha admès "que no saben què fer".
Anuncien mobilitzacions
Amb les signatures de suport de la gran majoria de les famílies amb persones residents, els portaveus han anunciat mobilitzacions i accions per pressionar els responsables i obligar-los a revertir la situació: "Ho fem pels nostres familiars, que no poden esperar més, i també pels futurs residents, que algun dia serem nosaltres", afirmen. "Una residència pública ha de ser un referent de qualitat, no un espai marcat per la precarietat. Exigim acció i responsabilitats. Exigim humanitat".
