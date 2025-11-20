Jaume Farguell, primer alcalde de Berga des de la mort del dictador: «Abans, ens havíem de reunir al soterrani d’un bar»
Coincidint amb els 50 anys de la mort del dictador, Regió7 ha pogut parlar amb diferents veus del territori que ho van viure
De participar en xerrades polítiques al soterrani d’un bar a ser el primer alcalde de Berga després de la dictadura. Així va canviar la vida de Jaume Farguell, que va ser batlle de la capital berguedana durant 16 anys i diputat al Parlament durant quatre més.
Quan el dictador va perdre la vida ja militava al Front Nacional de Catalunya i entre el seu grup d’amistats la notícia va ser rebuda «amb satisfacció». Encara recorda les petites conferències sobre política que havien de fer al soterrani del bar Tabal de Berga o bé a l’antic convent de les Carmelites Missioneres, ja que aquesta mena de reunions no eren permeses i les havien de fer en la clandestinitat.
Destaca que el pas de la dictadura a la democràcia va garantir que tothom, però sobretot el sector independentista, «es pogués expressar de la manera que calia i en l’àmbit que calia», sense necessitat de callar ni amagar-se. A més, va afavorir que, com ell, molts dels que freqüentaven el seu cercle s’impliquessin de ple en la política.
