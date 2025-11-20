L'Ajuntament de Berga i l'empresa gestora de la residència Sant Bernabé diuen que "s’avança en la bona direcció"
Malgrat les queixes de familiars de residents sobre manca de personal i condicions del centre, les administracions asseguren que s’estan aplicant canvis i millores progressives
Davant la denúncia pública de familiars d'usuaris de la residència municipal Sant Bernabé de Berga sobre una situació "inhumana i insostenible" al centre, tant l’Ajuntament de Berga com l’empresa gestora, Vida Senior, han sortit al pas per defensar que s’estan aplicant canvis i que "s'avança en la bona direcció", tot i reconèixer que el procés és més lent del que voldrien.
Jordi Velasco, coordinador del grup Vida Senior (que gestiona la residència des del juny, amb la incorporació del nou director a principis d'octubre) defensa que es compleixen les ràtios de plantilla que marca la Generalitat i que el centre garanteix "una bona atenció centrada en la persona". Segons diu, "ningú passa gana i no hi ha manca de personal". Admet que l’estructura vertical de l’edifici dificulta la feina, però afirma que s’adapten i estan ajustant l'organització amb les treballadores necessàries. Velasco reconeix el dret de les famílies a expressar el seu malestar i assegura que la direcció escolta les queixes, en pren nota i treballa per gestionar-les i trobar-hi solucions pel bé comú.
Des de l’Ajuntament, la regidora de Drets Socials, Andrea Corominas, assegura que s’està modernitzant el funcionament intern i que s’estan aplicant mesures per millorar la qualitat del servei. Corominas diu entendre "la desesperació" d'algunes famílies, però recorda que els canvis no es poden aplicar "d’un dia per l’altre" i que "no són tan ràpids com voldríem". L’Ajuntament manté reunions amb l’empresa i destaca que s’estan desplegant els compromisos del contracte. A més, recorda que s'està redactant el projecte per invertir els 350.000 euros d'una l'herència en eficiència energètica i altres millores a la residència. També ha dit que aviat s'adequarà el jardí per eliminar les barreres arquiectòniques i que l'any que ve s'implantarà cuina pròpia al centre per no dependre de càtering, tot i que remarca que "l’alimentació està supervisada per una dietista" i que "cada dia sobra menjar".
Andrea Corominas recorda que les residències afronten a tot arreu dificultats perquè els residents són cada vegada grans i més dependents i diu que el sector necessita ser revaloritzat. En el cas de Berga, la regidora demana un marge de confiança amb l'empresa gestora de la residència Sant Bernabé i apunta que si d’aquí a tres mesos les queixes continuen, el consistori es plantejarà noves decisions.
