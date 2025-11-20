Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Ajuntament de Berga i l'empresa gestora de la residència Sant Bernabé diuen que "s’avança en la bona direcció"

Malgrat les queixes de familiars de residents sobre manca de personal i condicions del centre, les administracions asseguren que s’estan aplicant canvis i millores progressives

Detall d’un caminador d’una usuària de la residència Sant Bernabé de Berga

Detall d’un caminador d’una usuària de la residència Sant Bernabé de Berga / ACN. Nia Escolà

Anna Costa

Anna Costa

Berga

Davant la denúncia pública de familiars d'usuaris de la residència municipal Sant Bernabé de Berga sobre una situació "inhumana i insostenible" al centre, tant l’Ajuntament de Berga com l’empresa gestora, Vida Senior, han sortit al pas per defensar que s’estan aplicant canvis i que "s'avança en la bona direcció", tot i reconèixer que el procés és més lent del que voldrien.

Jordi Velasco, coordinador del grup Vida Senior (que gestiona la residència des del juny, amb la incorporació del nou director a principis d'octubre) defensa que es compleixen les ràtios de plantilla que marca la Generalitat i que el centre garanteix "una bona atenció centrada en la persona". Segons diu, "ningú passa gana i no hi ha manca de personal". Admet que l’estructura vertical de l’edifici dificulta la feina, però afirma que s’adapten i estan ajustant l'organització amb les treballadores necessàries. Velasco reconeix el dret de les famílies a expressar el seu malestar i assegura que la direcció escolta les queixes, en pren nota i treballa per gestionar-les i trobar-hi solucions pel bé comú.

Des de l’Ajuntament, la regidora de Drets Socials, Andrea Corominas, assegura que s’està modernitzant el funcionament intern i que s’estan aplicant mesures per millorar la qualitat del servei. Corominas diu entendre "la desesperació" d'algunes famílies, però recorda que els canvis no es poden aplicar "d’un dia per l’altre" i que "no són tan ràpids com voldríem". L’Ajuntament manté reunions amb l’empresa i destaca que s’estan desplegant els compromisos del contracte. A més, recorda que s'està redactant el projecte per invertir els 350.000 euros d'una l'herència en eficiència energètica i altres millores a la residència. També ha dit que aviat s'adequarà el jardí per eliminar les barreres arquiectòniques i que l'any que ve s'implantarà cuina pròpia al centre per no dependre de càtering, tot i que remarca que "l’alimentació està supervisada per una dietista" i que "cada dia sobra menjar".

Andrea Corominas recorda que les residències afronten a tot arreu dificultats perquè els residents són cada vegada grans i més dependents i diu que el sector necessita ser revaloritzat. En el cas de Berga, la regidora demana un marge de confiança amb l'empresa gestora de la residència Sant Bernabé i apunta que si d’aquí a tres mesos les queixes continuen, el consistori es plantejarà noves decisions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
  2. Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
  3. El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
  4. Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
  5. La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
  6. Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
  7. Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
  8. Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener

L'amor aterra al Bages: el Vermut per a solters on «els mòbils no juguen, però sí que ho fan les mirades»

L'amor aterra al Bages: el Vermut per a solters on «els mòbils no juguen, però sí que ho fan les mirades»

L'Ajuntament de Berga i l'empresa gestora de la residència Sant Bernabé diuen que "s’avança en la bona direcció"

L'Ajuntament de Berga i l'empresa gestora de la residència Sant Bernabé diuen que "s’avança en la bona direcció"

Protesta al Pius Font i Quer de Manresa pel desnonament que afecta un alumne del centre

Protesta al Pius Font i Quer de Manresa pel desnonament que afecta un alumne del centre

Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs

Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs

Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament

Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament

Sant Fruitós de Bages i La Molina seran l'inici i el final de la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point

Sant Fruitós de Bages i La Molina seran l'inici i el final de la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point

El Govern eleva la pujada salarial per als funcionaris fins a l’11% per al 2025-2028

El Govern eleva la pujada salarial per als funcionaris fins a l’11% per al 2025-2028

Santpedor inicia els treballs d'arranjament de carrers del nucli, que s'allargaran un mes

Santpedor inicia els treballs d'arranjament de carrers del nucli, que s'allargaran un mes
Tracking Pixel Contents