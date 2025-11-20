La ReFireta del Berguedà posa el focus en els residus d’aparells elèctrics i electrònics
La fira es farà aquest dissabte a Berga amb tallers i activitats per sensibilitzar sobre la prevenció de residus i el consum responsable
Regió7
Berga acollirà aquest dissabte, 22 de novembre, la quarta edició de la ReFireta del Berguedà. És una iniciativa emmarcada en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que organitza el Consell Comarcal, amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la prevenció de residus i el consum responsable. Enguany, la fira posa el focus en els residus d’aparells elèctrics i electrònics, un dels fluxos de residus amb un creixement més accelerat a escala europea.
La fira es farà dissabte a la plaça de Sant Pere de Berga de les 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia i els visitants podran trobar tallers de reutilització, espais de reparació d’aparells, exposicions i activitats creatives gratuïtes per promoure el consum responsable, la reutilització i la reducció de residus. El conseller comarcal de Residus, Jesús Calderer, destaca el paper de la fira com "un espai on petits i grans poden connectar amb la natura i entendre l’impacte dels residus".
La implicació del teixit local és un altre dels punts forts de la iniciativa. El president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Sebastià Prat, remarca que "la ReFireta permet explorar alternatives de vida més respectuoses amb el medi ambient i, al mateix temps, conèixer iniciatives locals que treballen per un futur més just i cooperatiu".
Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Berga, Guillem Canal, subratlla "la importància de fomentar hàbits sostenibles des de petits" i posa en valor el suport a entitats i cooperatives que aposten per la reutilització i el consum responsable.
Cinefòrum sobre l’impacte de la transició energètica
Paral·lelament, el dijous 27 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda, el Casal Cívic de Berga acollirà el cinefòrum L’altra cara de la transició verda: qui paga el preu de la transició energètica? Durant la sessió es projectaran els documentals El cost amagat i Les terres per viure. L’activitat, coordinada per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, vol obrir un espai de reflexió sobre els impactes socials i ambientals que s’amaguen darrere el model energètic actual i les seves transformacions.
