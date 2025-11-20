Sagàs celebrarà la seva festa major el pròxim diumenge 30 de novembre
Arriba una nova edició de la Festa Major de Sant Andreu de Sagàs. El pròxim diumenge 30 de novembre, de 9 del matí a 2 del migdia, el camp de futbol del municipi s’omplirà d’activitat i parades. Els assistents podran gaudir de la XIX trobada de vehicles clàssics, un punt d’elaboració d’oli de ginebre, una demostració d’escultures amb motoserra, diverses parades de productes artesans i antiguitats, una exposició de cotxes 4x4, llaurada de tractors antics i sembrada a mà i una novetat: un circuit crawler. Tampoc faltarà l’esmorzar tradicional, la missa a l’Església de Sant Andreu de Sagàs i la coca amb xocolata desfeta
