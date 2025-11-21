El Berguedà reivindica espais segurs amb els bancs liles com a punt de partida del 25N
El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Berga faran una lectura compartida del manifest aquest dissabte, 22 de novembre
Anna Costa
El Berguedà surt al carrer amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones (dimarts 25 de novembre), per reivinicar entorns segurs, lliures de violències i compromesos amb la defensa dels drets humans de dones i nenes. Sota el lema Vides dignes i lliures. Compartim espais segurs, el Consell Comarcal del Berguedà impulsa una campanya que vol visibilitzar totes les formes de violència masclista i donar veu a la lluita feminista.
Bancs liles i caminades
Una de les accions que ja s'ha anat fent aquests dies és pintar bancs de diferents poblacions de la comarca de color lila. Representen un acte per transformar els espais públics en un símbol permanent contra les violències. Amb aquesta iniciativa es vol recordar que la implicació de tota la ciutadania és clau per garantir espais segurs i avançar cap a l’erradicació de les violències.
Des de diversos municipis de la comarca, s’organitzen caminades reivindicatives, que tindran com a punt d’inici els bancs liles, símbols permanents instal·lats arreu del Berguedà.
Una xacra que continua exigint resposta
Les violències masclistes continuen sent una de les vulneracions més greus, persistents i invisibilitzades dels drets humans. Les darreres estadístiques constaten que el 79% de les catalanes han patit alguna forma de violència masclista al llarg de la seva vida, i que el 65% han patit violència sexual, especialment les més joves.
Durant l’any 2024, les dades sobre delictes sexuals van mostrar que gairebé un 33% de les víctimes eren menors d’edat. Aquestes, són unes xifres que posen de manifest la urgència d’actuar amb fermesa i desplegar polítiques públiques que situïn al centre les necessitats i els drets de les dones, nenes i adolescents.
Lectura del manifest i acció institucional
Enguany, el Consell Comarcal del Berguedà ha redactat un manifest que es vol compartir amb tots els municipis perquè en puguin fer lectura pública. Els ajuntaments que ho vulguin poden fer lectura del text, i des del Consell Comarcal es farà la lectura compartida amb l’Ajuntament de Berga aquest dissabte 22 de novembre a les 11 h al Passeig de la Indústria de Berga.
Per veure l'agenda d'activitats clica aquí.
