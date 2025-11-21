Enxampen in fraganti dos lladres en una casa de Berga: a un d'ells se l’acusa de dos robatoris amb violència i intimidació
En escoltar que els Mossos entraven al domicili es van amagar darrere una porta, però els van acabar trobant i detinguts amb objectes i joies robades
A un d'ells també se l'acusa de dos robatoris que van tenir lloc amb cinc dies de diferència a peu de carrer
Estaven robant en un domicili de Berga, han sentit que els Mossos d'Esquadra hi entraven i s'han amagat darrere una porta. Però els agents els han acabat trobant. Així és com aquesta matinada han detingut dos joves, de 20 i 25 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb força d'un habitatge, en grau de temptativa. A un d'ells també se l'acusa de dos robatoris amb violència i intimidació comesos a peu de carrer, la matinada del passat divendres 14 i la tarda del 19 de novembre.
Aquest divendres, pels volts de la 1 de la matinada, els Mossos han rebut un avís en activar-se l'alarma d'un domicili de Berga. Segons manifesten fonts del cos, des de la central informaven que hi havia dues persones a l'interior. En arribar al lloc, els agents han localitzat una palanca tipus pota de cabra just davant de l'habitatge, eina que haurien utilitzat per entrar. I han sentit sorolls que venien de l'interior de la casa.
De seguida, han entrat a dintre i han enxampat in fraganti els dos lladres, que estaven amagats darrere una porta. Tots dos han quedat detinguts per un delicte de robatori amb força.
Els Mossos han escorcollat els dos joves i els hi han trobat un tornavís i algunes joies que havien sostret. Quan els agents han comprovat la procedència dels objectes, han esbrinat que el jove de 20 anys detingut havia participat dimecres dia 19 en un robatori amb violència i intimidació a Berga. Després de diferents gestions, els agents l'han pogut relacionar amb aquest robatori amb violència. I no només aquest. També estaria relacionat amb un altre cas similar que va tenir lloc la matinada del 14 de novembre. L'autor, per tant, també ha quedat detingut per aquests altres delictes.
Ambdós detinguts passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga durant aquest divendres.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
- «Actuar al Kursaal és el que em fa més il·lusió de la gira de Mamma Mia!»
- L’Ajuntament de Manresa afronta 51 contenciosos més pels diners que han de pagar propietaris de Guimerà
- Fotos inèdites de la repressió posterior a la mort de Franco